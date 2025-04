Chiarenza e il suo 25 Aprile da uomo di Destra: "Basta divisioni, si riconoscano anche i caduti dalla parte dei 'vinti'"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Paolo Chiarenza sulle divisioni che caratterizzano, da sempre, la data della Festa di Liberazione del 25 aprile.

Egregio direttore,

dopo 80 anni dalla guerra civile in Italia, dopo 80 anni che gli eredi del partito comunista sono riusciti ad imporre la “loro” storia della Resistenza, chi avanza osservazioni, riflessioni, contestazioni compie “una operazione vergognosa di revisionismo, storicamente inaccettabile”. I gendarmi della lotta di Liberazione – si chiamino postcomunisti o democratici di sinistra – fanno finta di dimenticare i tempi della loro devozione all’Unione Sovietica (da Stalin a Breznev), propagandano che “loro” hanno vinto la guerra assieme agli Alleati, non dicono della sconfitta del Fronte popolare alle elezioni del 18 aprile 1948, elezioni che permisero la vittoria della democrazia in Italia; e poi saltano gli anni drammatici della “guerra fredda”, allorché nella spartizione del mondo fortunatamente contro di loro l’Italia non fu compresa nella parte dei Paesi dell’Est Europa, sottoposti per 45 anni al comunismo.

Purtroppo, molti esponenti politici che pur si dicono contrari alla sinistra, si sono rassegnati a subire la supremazia resistenziale degli ex comunisti, fino a giungere ad accettare l’ipoteca di una Costituzione nata dalla Resistenza, anziché da un nuovo sistema occidentale di democrazia e libertà . E’ un alibi e un ricatto, che la nuova “vergine” generazione di sinistra – istruita a scuola secondo la teoria di Gramsci – cerca di imporre a chi governa oggi da posizioni di centrodestra a livello nazionale e a quello del Piemonte e del cuneese, indicando gli obiettivi da colpire. Obiettivi che si chiamano, di volta in volta, Cirio, Robaldo, Marrone, Giordana, Racca ecc..

Da uomo di Destra dico che è tempo di reagire: la data del 25 Aprile non può continuare ad essere una data di continua e crescente divisione ideologica e di discordia politica radicale. I “vinti” di allora e i loro discendenti, i patrioti della Destra sono schierati all’insegna di un civile spirito di pacificazione nazionale che vuole riconoscere la storia di tutti, compresi quelli caduti nella parte dei “vinti” che si pretende di ignorare , e che si sono sacrificati anch’essi per gli ideali e per la Patria italiana.

Nella giornata del 25 aprile a tutti questi Caduti noi rivolgiamo la nostra memoria e la nostra preghiera. La storia della guerra fratricida non può essere condivisa pienamente, ma un popolo civile, se vuole progredire, la deve accettare per come è stata e andare oltre.

Malgrado questo sia un nodo che pochi hanno il coraggio di affrontare, sono tanti gli italiani che non vogliono una Nazione perennemente divisa e in lotta; sono sempre più coloro che non hanno paura di esporsi troppo, timore di perdere dei vantaggi, e si ribellano contro i nostalgici della guerra civile permanente.