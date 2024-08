Pontechianale, “passerella romantica” a bordo lago e nuovo parco giochi per bimbi

Dopo la realizzazione di un centinaio di nuovi posti auto a Pontechianale, l’amministrazione comunale comunica un altro importante intervento che riguarda località Castello: conclusi i lavori del marciapiede a lato della strada provinciale, con l'installazione di nuove panchine e luci, la camminata lungo lago si arricchisce di un tassello particolarmente suggestivo che sorge "a sbalzo", in prossimità della piazzetta e all'altezza della curvatura del lago.

Si tratta di una passerella, arricchita da vari decori urbani, nei pressi della diga, che conferisce un'allure romantica a quella porzione di borgo affacciata sul bacino.

Anche la frazione Chianale la più alta in direzione del Colle dell’Agnello è stata interessata in queste settimane da una serie di interventi.

Per la prima volta il borgo selezionato come tra i più belli d'Italia ospita un parco giochi per bambini.

Perfettamente inserito nel contesto alpino per materiali e tipologia costruttiva, ha trovato posto nei pressi dell'ex caserma, ora adibita a colonia estiva.

“Va così completandosi con nuovi servizi – spiegano dal Comune del lago - l'area della frazione che l’amministrazione considera di maggior prospettiva sotto il profilo dello sviluppo turistico”.

Sempre a Chianale diverse stradine laterali, perpendicolari alla strada Maestra, sono state interessate dalla riqualificazione dei sottoservizi e da una nuova pavimentazione in acciottolato di montagna.