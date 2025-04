Valdieri medaglia d'oro dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. L'omaggio del principe Emanuele Filiberto di Savoia

Valdieri riceverà una medaglia d'oro. E' del 15 aprile scorso la comunicazione dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro indirizzata all'Amministrazione comunale. La lettera dell'antico e prestigioso ordine cavalleresco e religioso di Casa Savoia, fondato nel 1572, recita: “L’onorificenza le sarà consegnata personalmente da sua altezza reale il Gran Maestro, Emanuele Filiberto, in occasione del prossimo capitolo che si svolgerà a Roma il 27 e 28 settembre”.

L'ufficialità è stata comunicata da parte del Sindaco Guido Giordana durante la seduta del Consiglio Comunale di oggi.



“Siamo lieti del gradito quanto sorprendente riconoscimento – ha spiegato il primo cittadino -, che condividiamo con tutta la cittadinanza. Stiamo organizzando il trasporto per chi vorrà partecipare insieme a noi all'evento e vivere un'esperienza unica. Chiunque sia interessato può avere maggiori dettagli e informazioni rivolgendosi a me o alla vicesindaco. Sarà un onore condividere questo altro importante tassello della nostra storia insieme ai miei concittadini. Il principe inoltre ci ha manifestato il desiderio di ritornare nell’estate prossima in valle Gesso”.



Così il duca di Savoia e principe di Piemonte e Venezia ha conferito il riconoscimento al piccolo paese della valle Gesso, in passato residenza della famiglia reale, a cui Emanuele Filiberto è molto legato tanto da indurre l'Amministrazione comunale il settembre scorso ad insignirlo della cittadinanza onoraria, tra dissapori, polemiche ed applausi. Un gesto e un omaggio quello di Emanuele Filiberto che sa di restituzione verso una comunità che lo ha accolto e ospitato.