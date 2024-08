Guidava con un tasso alcolemico di 2,2 nel sangue: automobilista fermato dalla Polizia locale di Cuneo

Nelle ultime settimane la Polizia Locale di Cuneo ha intensificato le attività di controllo e presidio del territorio, con un’attenzione particolare alle zone a rischio degrado.

In particolare, presso il piazzale della stazione ferroviaria gli operatori hanno intercettato un uomo intento a consumare birra nonostante fosse già in evidente stato di ebbrezza. Questi è stato accompagnato presso la sezione di corso Giolitti per la contestazione del “daspo urbano” e la notifica dell’ordine di allontanamento. All’uomo, che barcollava vistosamente, è stato anche contestato il reato di ubriachezza manifesta.

Questa non è stata l’unica azione effettuata dagli uomini della Locale per la violazione dell’ordinanza che prevede il divieto di consumo alcolici: negli ultimi giorni sono state emesse diverse sanzioni di questo tipo.

Ad esempio, durante lo svolgimento dei servizi di controllo, gli agenti del Pronto Intervento e dei Servizi Mirati sono intervenuti in piazza Boves per un incidente con fuga del conducente e per una nuova contestazione di ubriachezza. Gli stessi sono stati chiamati anche in corso Dante per sedare una rissa.

Oltre alle zone già citate sono state presidiate le aree dell’altipiano dove è in vigore l’ordinanza sindacale “anti-alcol”: oltre al “Quadrilatero” del quartiere Cuneo Centro, i giardini Fresia, il parco della Resistenza e i loro dintorni. Particolarmente battute dalle pattuglie anche l’area del complesso “Agorà”, nei pressi di piazza della Costituzione, e l’intero quartiere San Paolo. Anche altre zone della città sono state oggetto di presidio: rilevante anche l’attività del Nucleo Servizi Speciali che ha perlustrato aree degradate monitorando costantemente la situazione ed elevando sanzioni.

Un altro aspetto del lavoro svolto dalla Polizia Locale riguarda i servizi di controlli sulle principali arterie stradali. Durante uno di questi è stato elevato un verbale a un automobilista che si trovava al volante con un tasso alcolemico di 2,12 g/l (limite di legge a 0,5). Effettuati anche i consueti controlli sulla velocità e sui mezzi pesanti.