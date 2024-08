Investire in oro: dove e come comprare oro nel 2024?

Da sempre l'oro attira persone da ogni parte del pianeta, soprattutto gli investitori. Possedere gioielli, lingotti e monete realizzate con questo metallo nobile rappresenta una sicurezza, poiché è considerato un bene rifugio (pur avendo un considerevole valore intrinseco).

In meno di un cinquantennio, inoltre, la quotazione dell'oro ha raggiunto i suoi massimi storici, arrivando a 2151 $/oz (dollari all'oncia) a dicembre 2023. Il tutto grazie anche a rivenditori autorizzati come Gold Avenue, in prima linea nel garantire transazioni veloci e un servizio d'eccellenza ai propri acquirenti.

I motivi per cui investire nell'oro

Le ragioni che stanno portando privati cittadini, società e businessmen ad acquistare l'oro sono tante. Questo metallo prezioso ha fornito rendimenti medi del 5.5% all'anno dal 1978, pertanto offre maggiori probabilità di entrate stabili nel tempo più di altre soluzioni. In più si presta all'affiancamento con altre opzioni di investimento come conti deposito, azioni, obbligazioni, etc...

Nel medio-lungo termine permette di far fronte a scenari di perdita finanziaria irreversibile. Un esempio è dato da imprese o persone esposte ad aggressione del patrimonio a opera di banche, istituti di credito al consumo e Pubbliche Amministrazioni. In tal caso, dalla vendita è possibile saldare i debiti ed evitare procedure giudiziarie.

Oro da investimento, le opzioni attualmente disponibili

Lingotti, monete, placchette e gioielli da tenere nella cassaforte di casa o in banca non sono le uniche soluzioni per investire in questo tipo di mercato. Per quanto l'oro fisico abbia valore, la sua vendita comporta il versamento del 26% d'imposta sulle plusvalenze e va riportato nella dichiarazione dei redditi. Inoltre non è esente da costi di custodia né da possibilità di subire truffe, soprattutto da parte di fornitori privati e privi di autorizzazioni.

Un'altra opzione è quella che prevede investimenti sull'oro finanziario, non soggetto al pagamento dell'IVA in conformità alla Legge 7/2000. Tuttavia, il mercato nel settore si avvale di strumenti il cui utilizzo non è privo di rischi. Basti pensare ad azioni in imprese minerarie, ETC (Exchange Traded Commodity, materie prime scambiate in borsa) e futures (promesse di acquisto futuro). Si tratta di titoli sensibili a cambiamenti delle condizioni nel breve periodo e richiedono l'affiancamento di un broker esperto in materia.

Il modo migliore per acquistare oro abbattendo le probabilità di perdite è affidarsi a venditori legalmente riconosciuti come Gold Avenue. Aziende di questo tipo permettono a consumer, commercianti e produttori di acquistare metalli preziosi ad alto rendimento con invio all'indirizzo indicato o deposito presso la società stessa. Il tutto in modo trasparente e a condizioni economiche più convenienti rispetto a quelle imposte dalle banche.

Dove si acquista l'oro?

Compro oro, orafi e gioiellerie consentono di acquistare non solo accessori e oggetti in oro lavorato, ma anche lingotti di varia grandezza e caratura. A questi si aggiungono le banche provviste di strumentazioni per pesatura e valutazione dei metalli preziosi, nonché le aste con sede fisica e online.

Tali attività potrebbero avere il vantaggio di trovarsi nella città di residenza ma nascondono un punto debole, ossia l'eventualità che le stime ufficiali non siano aggiornate. Le aste online, inoltre, celano un'altra insidia: quella di manipolare i dati con più facilità.

Alla luce di quanto appena affermato, per l'oro fisico è bene rivolgersi a società (anche in rete, purché autorizzate) che abbiano accesso alle quotazioni in tempo reale. Ciò permette all'acquirente di avere un quadro chiaro sull'effettiva convenienza dell'investimento.

Quanto all'oro finanziario si consiglia di rivolgersi a trader e broker affermati sul campo operanti secondo le normative in vigore. In ogni caso sono da evitare operatori improvvisati o sconosciuti, al fine di ridurre l'eventualità di perdite o problemi legali.

In conclusione, gli investimenti sui metalli preziosi sono l'ideale per avere sempre le spalle coperte e differenziare gli strumenti finanziari. Basta scegliere i servizi più in linea con le proprie esigenze per ottenere profitti ragguardevoli nel medio-lungo termine.