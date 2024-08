Ascom Dogliani ha incontrato l’Amministrazione comunale: i temi trattati e le richieste di categoria

Nei giorni scorsi, presso il Municipio di Dogliani, ha avuto luogo il primo incontro ufficiale tra il rinnovato Consiglio direttivo di Ascom Dogliani con la nuova Amministrazione comunale.

Per l’associazione di categoria che rappresenta le imprese del commercio, del turismo e dei servizi dell’area doglianese erano presenti la presidente Barbara Galliano, la vice presidente Eleonora Colombi, la tesoriera Anna Gabetti, il segretario Dennis Barroero, i consiglieri Francesca Bordin, Carla Bruno, Giuseppe Olivero, Erica Rainelli, oltre al funzionario ACA e responsabile della sede di Ascom Dogliani Fabrizio Pecchenino.

Per l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco Claudio Raviola, il consigliere delegato al Commercio Alberto Ferrero, il consigliere delegato all’Associazionismo, Pro loco e prodotti enogastronomici Paolo Giordano e Ignazio delle Donne del gruppo Insieme per Dogliani che collabora con l’Amministrazione comunale su tematiche legate al Commercio.

L’occasione è stata propizia per riaffermare all’Amministrazione alcuni dei temi di particolare interesse per le attività economiche dell’area, peraltro già illustrati durante la campagna elettorale ai candidati alla carica di primo cittadino.

Si è parlato dell’importanza e dei valori collegati al “centro commerciale naturale”, costituito dai negozi e attività di vicinato che rappresentano un presidio non solo economico, ma anche sociale e di legalità e di come, proprio per l’importanza del loro ruolo, vadano sostenuti e incentivati. Uno degli strumenti più funzionali alla frequentazione dei piccoli esercizi è il contesto, sul quale il Comune può intervenire in materia di pulizia, sicurezza, decoro e arredo urbano. Il paese einaudiano è poi anche un atout culturale, grazie a un evento come il Festival della Tv, che genera visibilità nazionale all’intera area. Sono stati affrontati quindi alcuni aspetti delle strategie in ambito turistico e delle ricadute economiche sul territorio.

Eventi meno altisonanti ma egualmente importanti per la comunità locale, come le manifestazioni natalizie, sono state all’ordine del giorno e oggetto di confronto.

Dogliani è il punto di riferimento per un’area più vasta, che comprende comuni nei quali l’Ascom estende la propria competenza territoriale: Belvedere Langhe, Bonvicino, Cissone, Farigliano, Monchiero, Murazzano, Somano.

«Il confronto con la nuova Amministrazione è stato molto proficuo – commentano a margine dell’incontro la presidente di Ascom Dogliani Barbara Galliano e il responsabile della sede, Fabrizio Pecchenino -: siamo dunque fiduciosi che si possa instaurare un dialogo costruttivo. Dal confronto sui temi tra pubblico e privato nascono le sinergie giuste per dare respiro alle attività economiche e, di conseguenza, benefici all’intera comunità locale. Ci auguriamo che questo primo incontro sia l'inizio di un proficuo dialogo tra associazione e Comune, volto a instaurare una concreta collaborazione, nell'interesse di tutte le parti, anche attraverso incontri e tavoli di confronto periodici».

«L'Amministrazione Comunale di Dogliani – dichiarano dal Municipio - ha molto apprezzato l'incontro con il Consiglio direttivo di Ascom Dogliani con il quale, nel rispetto delle relative responsabilità e ruoli, condivide gli obiettivi di valorizzazione dei servizi commerciali doglianesi al fine di migliorare e rendere più attrattiva l'offerta di servizi ai cittadini residenti e ai numerosi non residenti che sempre più visitano il nostro territorio».