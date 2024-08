PlayDoge ($PLAY) raggiunge 6 milioni di dollari in prevendita: tutto quello che c’è da sapere su questa meme coin

Gli investitori alla ricerca della prossima grande occasione nel mondo delle criptovalute, dovrebbero prendere in considerazione la prevendita di PlayDoge ($PLAY), se non altro perché ha raggiunto quota 6 milioni di dollari raccolti. Andiamo a vedere più da vicino questo interessante progetto meme coin.

Vai alla prevendita di PlayDoge

La nuova vita di un mito degli anni ‘90

L'idea di PlayDoge ($PLAY) si ispira al glorioso passato, riesumando i gloriosi fasti del Tamagotchi, il dispositivo portatile che negli anni '90 ha conquistato il cuore di una generazione. Coloro che ricordano il Tamagotchi, probabilmente si stanno già sentendo un po' vecchiotti. Invece, chi non ne ha mai sentito parlare, deve sapere che era una di quelle piccole meraviglie elettroniche dove bisogna avere costante cura di un animale domestico virtuale. Dal suo lancio nel 1996, il Tamagotchi ha venduto un 91 milioni di unità.

Gli sviluppatori del progetto PlayDoge hanno preso lo spirito del gioco vintage e lo hanno reinterpretato in chiave moderna, con un tocco di Shiba Inu e un pizzico di creatività.

Come un Tamagotchi, ma con ricompense

In PlayDoge, i giocatori iniziano la loro avventura adottando un simpatico cucciolo virtuale, il cui aspetto richiama il famoso Shiba Inu, ma con qualche elemento di novità. Perché tutto questo? Per rendere il gioco ancora più coinvolgente e divertente.

I giocatori devono poi nutrire, addestrare e fare in modo che il loro amico virtuale dorma a sufficienza per garantire la sua felicità e crescita. Chi pensa che sia facile, deve aspettare di vedere il proprio cagnolino virtuale scodinzolare felice quando riceve tutte le attenzioni possibili.

Ma ecco il bello: a differenza del vecchio Tamagotchi, PlayDoge offre ricompense agli utenti per la cura amorevole data ai loro animali virtuali. Infatti, i giocatori possono guadagnare token $PLAY direttamente nei loro portafogli come ricompensa per il loro impegno e dedizione. Niente male per una semplice coccola virtuale.

Non soltanto PlayDoge permette di prendersi cura di un cagnolino virtuale. Gli utenti, infatti, possono anche divertirsi con una varietà di giochi in stile arcade, aumentando ulteriormente le loro opportunità di guadagnare token $PLAY. Anche se è attualmente in fase di sviluppo, quando verrà lanciata, l'app sarà disponibile sia su Android che su iOS.

Sicuramente, i gamer devoti del PC rimarranno delusi dall’assenza di una versione desktop, ma il mercato mobile, che conta oltre 1,7 miliardi di giocatori attivi, è quello su cui ha puntato PlayDoge, con l’intento di andare dritto al cuore degli appassionati dei giochi su dispositivi mobili.

Punti di forza: staking e tokenomics

Oltre all'intrattenimento, PlayDoge offre un'ulteriore opportunità per tutti coloro che intendono investire a lungo termine. Il progetto offre un ottimo protocollo di staking, che può rendere davvero felici i portafogli degli investitori. Le ricompense sono elevate sia sulla rete Ethereum che sulla Binance Smart Chain. I premi di staking hanno un APY del 78%, un bel bottino per chi decide di bloccare i propri token $PLAY.

Sul fronte della tokenomics, il progetto si presenta solido e ben pianificato. La metà dei 4,7 miliardi di token totali è stata messa a disposizione durante la prevendita. Il resto verrà suddiviso tra premi per la comunità, liquidità, marketing e staking. Inoltre, la roadmap di PlayDoge è ricca di entusiasmanti piani futuri, tra cui test delle app, versioni beta dei minigiochi e un completo rilascio dell’app.

Come acquistare PlayDoge ($PLAY)

Chi è adesso pronto a investire i propri soldi su PlayDoge, ecco cosa deve fare:

Impostare un portafoglio compatibile con la catena BNB: un pensierino su Trust Wallet, compatibile con oltre 100 blockchain inclusa BNB Chain. Scaricare l'app mobile o l'estensione del browser, scegliere un PIN e annotare la passphrase di recupero.

un pensierino su Trust Wallet, compatibile con oltre 100 blockchain inclusa BNB Chain. Scaricare l'app mobile o l'estensione del browser, scegliere un PIN e annotare la passphrase di recupero. Trasferire i token sul proprio portafoglio: finanziare il proprio portafoglio con criptovalute come BNB, USDT o ETH. Anche se ETH è una buona opzione, suggeriamo BNB o USDT per ottenere la piena compatibilità.

finanziare il proprio portafoglio con criptovalute come BNB, USDT o ETH. Anche se ETH è una buona opzione, suggeriamo BNB o USDT per ottenere la piena compatibilità. Collegare il portafoglio al sito di prevendita di PlayDoge: entrare nel sito Web di PlayDoge e cliccare sul pulsante Connect Wallet. Usare WalletConnect per Trust Wallet e scansionare il codice QR per stabilire la connessione.

entrare nel sito Web di PlayDoge e cliccare sul pulsante Connect Wallet. Usare WalletConnect per Trust Wallet e scansionare il codice QR per stabilire la connessione. Completare l'investimento: completare l'acquisto scegliendo quanti token $PLAY si vogliono aggiungere al carrello. Confermare la transazione sul proprio portafoglio e attendere che i token appaiono all’interno.

PlayDoge rappresenta una grande opportunità di investimento nel panorama delle meme coin. Il mix tra nostalgia Tamagotchi e moderne tecnologie play-to-earn sta portando il progetto al successo. I 6 milioni di dollari raccolti in presale sono un traguardo davvero notevole.

Non resta che rimanere sintonizzati e seguire gli aggiornamenti sulla pagina X ufficiale e sul canale Telegram di PlayDoge. Potrebbero esserci grandi sorprese all'orizzonte, compreso il riscatto dei token e l’emozionante lancio dell’app.

