Quando gli animali hanno bisogno di noi: chi è il naturopata animale

Elisa Vorgnano è una giovane buschese che da alcuni anni si è “inventata” un lavoro di quelli facilmente etichettabili come “nuove professioni”: fa la naturopata animale.

Se ti presenti così, le persone sanno di cosa ti occupi?

“Non credo, devo spiegarmi”.

Ride. È una bella ragazza con il diploma magistrale nel cassetto, che si è fatta un’esperienza nel settore Pet lavorando per alcuni anni in un’azienda che si occupa di produzione di mangime per cani e gatti. Parliamo di una professione fuori dagli schemi, che unisce la conoscenza delle erbe officinali alle esigenze dei nostri amati compagni a quattro zampe. Molto spesso si hanno in casa alimenti, integratori, erbe, piante o rimedi naturali in genere che non sappiano essere ottimi anche per i nostri amici Pet, se integrati nella loro ciotola.

Dallo stipendio sicuro alla Partita Iva. Una scelta coraggiosa di questi tempi… .

“Lasciare la stabilità di un lavoro sicuro per inseguire la propria passione è stata una scelta audace. La mia passione per le erbe officinali e il benessere animale mi hanno spinta a intraprendere un percorso di formazione diventando così una naturopata animale”.

Che cosa ci vuole per farlo?

“Determinazione e capacità di comunicare. Vorrei far comprendere alle persone come la semplicità di integrazioni naturali possa migliorare il benessere dell'intera famiglia, sia umana che pelosa, con la conseguenza che 'Cane felice uguale padrone felice'”.

Che approccio hai con le persone e il loro animale?

“Un approccio olistico per il benessere di tutti. Mi concentro sul benessere animale a 360 gradi, considerando non solo l'aspetto fisico, ma anche quello emotivo e comportamentale. Il mio percorso è in aggiornamento continuo con formazione in evoluzione, corsi online, letture di studi scientifici e approfondimenti costanti. Questo mi permette di offrire un servizio sempre aggiornato”

Chi sono i tuoi clienti?

“Sono persone speciali, proprietari di animali che, nonostante le cure dedicate, si trovano ad affrontare sfide legate alla salute dei loro amati compagni. Spesso questi animali hanno già subito trattamenti farmacologici tradizionali, ma senza ottenere i risultati sperati. La sofferenza del loro animale spinge queste persone a cercare soluzioni alternative, complementari o integrative, che possano migliorare la qualità della vita del loro amico a quattro zampe. Non si tratta di sostituire la medicina tradizionale, ma di affiancarla con un approccio naturale”.

Quali sono le patologie più comuni?

“Gastriti, problemi intestinali, renali, 'giardia e malassezia' (funghi, n.d.r) e altre. In alcuni casi si vogliono soltanto migliorare le abitudini alimentari dei propri animali per migliorarne la qualità di vita e il benessere”.

Quindi non ti sostituisci a un medico veterinario …

“ll mio ruolo non è quello di sostituirmi al medico veterinario. La naturopata animale lavora in sinergia con il veterinario curante e con altri professionisti del settore, come il nutrizionista degli animali, per garantire il miglior benessere possibile all'animale. La collaborazione tra queste figure professionali è fondamentale per un 'approccio completo' alla salute dell'animale. Ognuno porta le sue competenze e la sua esperienza, permettendo di sviluppare un piano di cura personalizzato e mirato alle specifiche esigenze dell'animale”.

Come avviene il contatto fra te e la persona che vuole aiutare il proprio animale in un momento di difficoltà?

“Il primo passo verso il benessere dell’animale è capire le sue esigenze e costruire un percorso di benessere personalizzato: questo è l'obiettivo. Per raggiungerlo, ho messo a punto un metodo di lavoro che permette di instaurare un rapporto di fiducia e di collaborazione con i proprietari degli animali, anche a distanza. Il primo contatto avviene con una mail informativa che descriva l'animale, i suoi problemi di salute, i trattamenti già effettuati e la sua abituale dieta. Di solito si allegano referti medici, documentazione fotografica e qualsiasi altra informazione utile per comprendere meglio la situazione. In seguito si fa una videochiamata conoscitiva: una volta ricevute le informazioni, si concorderà un approfondimento sulla problematica dell’animale. Sulla base di tutte le informazioni raccolte, elaboro un "Percorso di Benessere" personalizzato per l’animale. Questo percorso potrebbe includere l'integrazione di erbe officinali, oli essenziali, modifiche alla dieta e consigli di spuntini benessere da dare al cane in alternativa al biscottino commerciale. Rimango a disposizione dei clienti durante il percorso di benessere per due mesi, offrendo supporto e consigli per qualsiasi dubbio o necessità. Offro anche la possibilità di visite a domicilio per i clienti che abitano nella zona del Cuneese. In questo caso, potrò osservare direttamente l'animale nel suo ambiente e raccogliere informazioni ancora più complete per definire il percorso di benessere”.

Da dove arriva la tua clientela?

“Da tutta Italia. Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna sono le regioni dove opero di più”.

Quali sono le erbe che fanno bene ai nostri Pet e le più utilizzate?

“Calendula, malva, camomilla, liquirizia, eufrasia, tea tree, melissa come taglio tisana da aggiungere alla ciotola”.

Pillole, gel?

“No. Erbe sfuse secche o sotto forma di infuso”.

Quindi il cliente viene consigliato e acquista dove vuole il prodotto, anche nell’erboristeria della sua città.

“Esatto. L’importante è sapere che ogni animale è un caso a sé: non ho mai fatto un mix di erbe botaniche uguale ad un altro.

Ci sono anche casi in cui affrontate problemi relazionali o comportamentali degli animali?

“Sì principalmente per i cani che soffrono di ansia da separazione o comunque si trascinano un vissuto traumatico alle spalle, con maltrattamenti, abbandono o lunghe permanenze in canile”.

Come migliori queste situazioni?

“L'aromaterapia ad esempio rappresenta uno strumento prezioso per aiutare gli animali a ritrovare benessere e armonia, attraverso l'utilizzo di oli essenziali per diffusione ambientale. I cani, in particolare, possiedono un olfatto molto sviluppato e sono in grado di auto-selezionare gli oli essenziali che sentono maggiormente utili in quel momento. Questo comportamento rappresenta un prezioso indizio che può aiutare a comprendere meglio le esigenze dell'animale. Sulla base delle scelte dell'animale e di una valutazione olistica, elaboro un "Percorso di Benessere" personalizzato. Questo percorso può includere l'integrazione di oli essenziali, erbe botaniche, fiori di Bach o fiori australiani”.

Gli animali si conoscono meglio di noi …

“Certo. Loro non hanno filtri psicologici, si fidano inconsapevolmente e i risultati sono straordinari, perché reagiscono molto più velocemente di noi e alle volte in pochi giorni si vedono netti miglioramenti del benessere”.

Hai un animale?

Sì, ho un cane di nome Tobi, miglior amico del divano e di mia nonna. Ha 17 anni e con lui “sperimento” in anteprima i rimedi/supporti naturali.

Quindi se le mie due gatte non mangiano più volentieri le crocchette solite posso telefonarti…

“Certo, ricorda che gli animali non riescono a spiegare ciò che provano a parole ma, te lo fanno capire attraverso alcuni comportamenti da non sottovalutare. Un gatto o un cane che rifiuta il cibo potrebbe avere la nausea creata da quel cibo, un cane o un gatto che si gratta potrebbe avere un intestino non in equilibrio. Se sei attento ai loro comportamenti potrai attraverso i rimedi naturali trovare una buona soluzione”.