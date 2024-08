Criptovalute in prevendita: le opportunità da non perdere

La nicchia delle meme coin è cresciuta a dismisura nell’ultimo anno, con tantissime criptovalute che hanno garantito guadagni notevoli agli investitori più accorti. La capitalizzazione di mercato di questo segmento è di oltre 40 miliardi di dollari e ha dimostrato anche una reattività maggiore, con risalite repentine del valore anche in situazioni stressanti per i mercati.

A tal proposito, è bene tenere d’occhio i progetti attualmente in prevendita. Questi permettono infatti di accedere a prezzi favorevoli per l’acquisto dei token. Successivamente, al lancio sugli exchange principali, possono vedere così un apprezzamento che porta guadagni ai primi investitori. La stessa parabola che hanno avuto quindi meme coin di successo come PEPE, WIF, BONK e FLOKI. Ne abbiamo selezionate cinque diverse, ognuna con i propri punti di forza e la possibilità di vedere una vera e propria esplosione nei prossimi mesi.

Base Dawgz (DAWGZ)

Il token DAWGZ ha ottime chance di successo perché gode di un approccio innovativo. Il progetto Base Dawgz ha finora raccolto 2,8 milioni di dollari, segno di una community solida che crede nelle sue potenzialità. Ma di cosa si tratta di preciso? Sostanzialmente, il token può essere acquistato su blockchain Base ma le tecnologie Web3 messe in campo dal team di sviluppo ne permettono lo scambio e la vendita anche su altre popolari blockchain come Ethereum, Solana, BSC e Avalanche.

Da qui il parallelismo con lo sport estremo Base Jumping, che rappresenta un po’ il tema principale del meme. Che questo fosse un progetto “community based” che fa dello Share-to-Earn il suo mantra principale è chiaro dall’approccio che prevede anche un airdrop social. I trader impegnati nella creazione di meme, quindi, possono ottenere token DAWGZ aggiuntivi condividendo le proprie creazioni sui social. Ottime potenzialità quindi per Base Dawgz, acquistabile ora a un prezzo vantaggioso di 0,007414$.

Vai alla prevendita di Base Dawgz

PlayDoge (PLAY)

Se avete sentito parlare del Tamagotchi o ne eravate fieri possessori negli anni ‘90, sappiate che ora è finalmente tornato grazie al team di sviluppo di PlayDoge. Il Play-to-Earn mescola non solo le meccaniche classiche di interazione del videogioco originale ma anche il meme più conosciuto tra gli esperti crypto: Doge. Prendendosi cura del cagnolino lo si può far salire di livello, guadagnando ricompense in gioco.

L’idea è innovativa poiché finora nessun P2E si è spinto così in là con meccaniche di questo tipo. L’interesse da parte degli investitori si riflette negli oltre 6 milioni di dollari raccolti in finanziamenti: la prevendita ha avuto un vero e proprio boom e non accenna a rallentare. Partecipare è comunque ancora possibile e i token PLAY sono acquistabili a 0,00527$, un prezzo vantaggioso che potrebbe vedere un aumento quando ci sarà la quotazione su CEX e DEX. Le potenzialità di PlayDoge sono elevate e si parla già di token in grado di offrire guadagni 100x. Sicuramente da prendere in considerazione.

Scopri la presale di PlayDoge

The Meme Games (MGMES)

In occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024 nasce il progetto The Meme Games, che celebra l’evento sportivo più importante al mondo. La meme coin MGMES ha raccolto 350.000 dollari in pochissimo tempo ed è un progetto interessante perché unisce tutti i meme più famosi: Pepe, Brett, Turbo, Wif e naturalmente Doge. Ognuno di questi rappresenta un paese del mondo e tutti competono proprio come fanno gli atleti alle Olimpiadi.

Interessante che il team di sviluppo abbia voluto inserire un elemento bonus alla prevendita. In sostanza hanno “gamificato” il processo di acquisto token. Ciò significa che al momento dell’acquisto di MGMES, il trader può scegliere uno tra i cinque atleti meme per una chance su cinque di vincere subito il 25% di token aggiuntivi. La chance di vincere è casuale, tuttavia è sempre possibile partecipare, anche multiple volte, semplicemente effettuando l’acquisto di MGMES.

Vai alla presale di The Meme Games

Shiba Shootout (SHIBASHOOT)

Si ritorna nel segmento Play-to-Earn, una delle nicchie in crescita delle meme coin. Il progetto in questione è Shiba Shootout che vede come protagonisti i cagnolini Shiba Inu ma stavolta calati nel mondo del Far West. Gli Shiba Sharpshooter, ovvero gli investitori, possono scambiarsi storie, effettuare staking e persino duellare tramite l’applicazione per smartphone già resa disponibile tramite gli store digitali ufficiali.

Il progetto ha avuto un buon riscontro da parte degli investitori e ha quindi ottenuto 900.000 dollari in finanziamenti, avvicinandosi al traguardo del milione. I token SHIBASHOOT sono acquistabili al prezzo di 0,00198$ e grazie al suo tema diverso dal solito sta già facendo ampiamente parlare di sé. Le ricompense per lo staking sono inoltre particolarmente elevate, con APY pari al 1072%. Acquistare ora SHIBASHOOT significa godere dei migliori vantaggi in qualità di primi investitori, ottenendo potenziali guadagni al momento del listing sugli exchange.

Vai alla prevendita di Shiba Shootout

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained è uno dei progetti da prendere in considerazione perché mette in campo due elementi degni di nota. Il primo è l’ormai riconoscibilissimo meme Pepe the Frog, il secondo è la creazione di una blockchain Layer-2. Di fatto, si tratterebbe della prima L2 a base Pepe, in grado quindi di catalizzare l’attenzione di tutti gli investitori, soprattutto quelli che apprezzano le meme coin.

La Layer-2 offre vantaggi legati alla velocità delle transazioni e i costi di commissione più bassi. Tutti elementi che permettono a Pepe Unchained di offrire ricompense doppie per lo staking. Cosa che è possibile vedere immediatamente dando un’occhiata alla suddivisione dei token totali, con un incredibile 30% del totale dedicato alle ricompense di staking. PEPU è acquistabile a 0,0089461$ e se consideriamo che ha già raccolto 7,8 milioni di dollari, è possibile aspettarsi un vero e proprio successo al momento della quotazione.

Scopri Pepe Unchained