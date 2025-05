Tra occasioni e opportunità “Costruire Futuro” a Saluzzo offre laboratori e simulazioni per i ragazzi

Sarà anche occasione e opportunità “Costruire futuro”, la due giorni evento sull'edilizia da venerdì 23 a sabato 24 maggio promossa da Scuola Edile Cuneo.

I ragazzi, dai più piccoli della Primaria ai più grandi delle superiori, potranno sperimentare e vivere brevi esperienze del lavoro edile attraverso simulazioni specifiche. Potranno, così, scoprire da vicino le peculiarità tipiche del mestiere e soddisfare le proprie curiosità. Un avvenimento che mette a disposizione dei più giovani le possibilità che le ultime tecnologie offrono al settore.



Ecco quali opportunità si possono cogliere:

SIMULATORE VORTEX

Il simulatore Vortex Advantage, offre l’opportunità di simulare ben 12 mezzi di lavoro: 5 macchine movimento terra e 7 macchine di sollevamento. E’ un sistema di ultima generazione altamente tecnologico dotato di 5 display con una visione di 360°, di una seduta con movimento dinamico, di comandi professionali intercambiabili e di pacchetti software in grado di replicare una reale esperienza di conduzione del macchinario.

Grazie a questa esperienza virtuale i ragazzi potranno rendersi conto delle difficoltà che si incontrano quotidianamente alla guida di questi mezzi.

La possibilità di simulare le attività di una macchina movimento terra è diventata un’esigenza fondamentale per gestire ed ottimizzare i tempi di lavorazione durante le diverse fasi operative del cantiere.

La risposta altamente realistica dei comandi rappresenta un altro plus di questo strumento unico in Italia.

Gli istruttori daranno tutte le informazioni necessarie per la messa in opera delle attività e correggeranno gli eventuali errori.

MINI ESCAVATORE ELETTRICO - AREA CHALLENGE ESCAVATORI ELETTRICI

Saranno disponibili per i ragazzi delle Superiori due mini escavatori elettrici professionali all’interno di un’area messa in sicurezza.

Gli istruttori della Scuola Edile di Cuneo si occuperanno direttamente della formazione dei partecipanti all’utilizzo di base dei mezzi a cui seguirà la Challenge.

Attenzione, precisione e rapidità saranno gli elementi chiave di questa sfida che permetterà, divertendosi, di comprendere le dinamiche di un vero cantiere.

VISORI SIMULATORI MACCHINE DA CANTIERE

Quando la tecnologia incontra l'edilizia soddisfacendone le esigenze: ecco come la realtà virtuale vede il futuro.

Grazie a visori di ultima generazione i ragazzi delle medie e delle superiori avranno a disposizione la possibilità di immergersi a 360° nella realtà di un vero cantiere.

Una volta scelto il mezzo sul quale vorranno operare, gru, muletto o camion dovranno iniziare a svolgere una serie di missioni che permetteranno lo sviluppo delle attività.

La riproduzione dei movimenti di tutti i mezzi permetterà di simulare e comprendere, con un elevato grado di affidabilità, tutte le dinamiche che si sviluppano in un cantiere.

PROVE TECNOLOGIA WURTH

Wurth è leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e montaggio in vari settori merceologici. Sarà presentata una piattaforma per la visualizzazione e condivisione di progetti 3D in realtà estesa. Gli ospiti potranno provare nuove forme di rendering dei progetti 3D, e formule commerciali con tecnologie immersive.

DRONI

L’impiego dei droni professionali nell’edilizia non rappresenta più una novità ma una solida realtà.

La visione dall’alto di terreni e costruzioni permette la realizzazione di modelli e di progettazione innovativa, realistica e di ottimizzare i tempi di esecuzione dei lavori.

Il loro impiego, inoltre, rispetta un efficientamento dei costi, superando i limiti del passato quando la realizzazione di foto aeree era una pratica che si utilizzava sono in alcune situazioni e non in tutti i cantieri.

All’interno di un campo volo i ragazzi avranno la possibilità di comprendere le funzionalità di base dei droni professionali con un particolare focus dedicato al mondo dell’edilizia.

ESOSCHELETRO

La dimostrazione dell’utilizzo di MATE in edilizia si aggiunge alla vasta offerta. Il MATE è un supporto indossabile passivo per gli arti superiori, sviluppato per assistere i lavoratori durante i movimenti ripetitivi delle braccia o il mantenimento per tempi prolungati di posizioni non ergonomiche (ad es. lavoro con braccia sopra la testa), allo scopo di ridurre il loro affaticamento muscolare.

Il funzionamento di MATE non dipende dall’uso di motori e batterie, ma grazie ad un meccanismo composto da molle pre-tensionate, fornendo un'azione antigravitazionale sul braccio dell’operatore.

In numerosi studi sul campo è stata misurata, in più di 100 operatori, una diminuzione dello sforzo dei muscoli elevatori delle spalle del 30%. Tra gli altri vantaggi si è riscontrata una possibilità di mantenimento di una postura statica maggiore di circa il 50% e un'efficienza produttiva più alta di circa il 10%.

EDILIZIA ACROBATICA

L'edilizia acrobatica rientra tra quelle attività finalizzate a lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza o imbragatura con un metodo assolutamente sostenibile, mantenendo sicura la casa dalle incursioni esterne.

I ragazzi potranno provare in prima persona una simulazione di salita e discesa in completa sicurezza comprendendo al meglio le necessità, le difficoltà e le soluzioni che gli esperti di edilizia acrobatica applicano quotidianamente nel loro lavoro.



La presidente di Scuola Edile Cuneo, Elena Lovera, organizzatore della due giornate spiega: “Aprire e mostrare il nostro mondo agli addetti ai lavori, a studenti e cittadini per assistere a gare di arte muraria o cimentarsi con la realtà virtuale, accompagnati da spazi culturali di settore con nomi di rilievo nazionale, è un modo per far meglio comprendere le sfide del futuro”.