Continuano le ondate di caldo in Granda e in Piemonte: mercoledì allerta gialla per rischio idrogeologico

Il bollettino sulle ondate di calore dell’Arpa Piemonte non lascia spazio a dubbi: le giornate di oggi (lunedì 12 agosto) e domani (martedì 13 agosto) saranno da “bollino rosso”, con un pericolo di livello 3, in Granda come nel resto della Regione.



I dati pubblicati sul portale ufficiale dell’ente regionale segnalano insomma una situazione di disagio bioclimatico elevato e persistente con possibili effetti negativi. Almeno fino a mercoledì, quando il fattore di rischio scenderà a livello 1.



[Il bollettino delle ondate di calore]



Dal punto di vista delle temperature, la giornata odierna si attesterà su valori massimi-minimi di 31°C e 22°C rispettivamente, mentre quella di domani su 32°C e 22°C. Mercoledì si scenderà sensibilmente, su 29°C e 19°C.

Allerta gialla: attenzione alla valle Po

Arpa ha emanato anche il bollettino di allerta meteoidrologica e idraulica, che segna temporali oggi sull'arco alpino e domani in estensione alle pianure, sui rilievi alpini con nubifragi e grandinate per il pomeriggio odierno, con nubifragi e grandinate e possibile trasferimento verso le zone pianeggianti adiacenti. Domani l'asse della saccatura si avvicinerà all'arco alpino causando un'instabilità più intensa e diffusa.



L’allerta segnalata dall’ente regionale risulta quindi essere verde per la giornata di oggi – tranne per la valle Po, gialla -, e gialla nelle valli Po, Belbo, Bormida, nelle colline di confine con il torinese e nella pianura cuneese. In generale si prevedono quindi locali allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante.





[I bollettini di allerta meteoidrogeologica]