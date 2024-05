Addio all’ingegner Pier Giovanni Bordiga: dirigente Enel, guidò poi la storica distilleria di famiglia

Si terranno martedì 21 maggio nella chiesa parrocchiale di Confreria i funerali dell’ingegner Pier Giovanni Bordiga, 96 anni. A lungo dirigente di compartimento dell'Enel, l’ingegner Bordiga guidò poi la storica distilleria di famiglia, della quale prese le redini dopo l’improvvisa scomparsa del fratello Mario.

Spentosi presso la residenza Villa Fiorita di Peveragno, l’uomo lascia la moglie Edda, la figlia Susanna, i nipoti Pietro e Sara col padre David Gallina.

"Persona brillante, squisita e lucidissima sino all’ultimo, l’ingegner Bordiga era un grande rotariano – lo ricorda l’amico Salvatore Linguanti, tra gli storici associati del club di servizio cuneese –. Fu presidente del nostro club nell’anno 2004/2005 e fu anche governatore del Distretto 2030 nell’anno 1976/77. Più anziano governatore in vita, ha dedicato molto del suo tempo al Rotary e anche per questo fu insignito di ben sette Paul Harris. Anche in anni recenti, nonostante l’incedere dell’età, non faceva mancare mai il suo apporto, sobbarcandosi anche viaggi e trasferimenti per partecipare alle elezioni dei governatori. Solamente nell’ultimo biennio, la salute non gli ha più consentito di frequentare le nostre attività. Sotto la presidenza di Patricia Indemini abbiamo organizzato una conviviale in casa sua (foto sotto) e in quell’occasione gli abbiamo donato una targa a ricordo dell’importante impegno e contributo che ha portato all’attività rotariana".

I funerali dell’ingegner Bordiga saranno celebrati alle ore 10 di martedì nella chiesa parrocchiale della frazione cuneese. Dopo le esequie salma sarà accompagnata al tempio crematorio di Magliano Alpi, mentre le ceneri di Pier Giovanni Bordiga riposeranno nella tomba di famiglia al cimitero urbano.

Domani, lunedì 20 maggio, la recita del rosario di preghiera, alle ore 18.30, sempre presso la parrocchiale di Confreria.