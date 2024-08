Incidente in montagna a Festiona per un mountainbiker

Incidente in montagna a un mountainbiker in località Festiona, nel comune di Demonte. L'allarme è stato lanciato alle 14.30 di oggi lunedì 12 agosto.



Sul posto è intervenuta una squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso dell'Emergenza sanitaria regionale 118.



L'infortunato è stato trasportato in ospedale a Cuneo.