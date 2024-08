Alba piange l'ex vicesindaco e assessore Mariangela Roggero Domini. "Guidò la rinascita del Teatro Sociale"

Cordoglio ad Alba per la scomparsa di Mariangela Roggero Domini, 71 anni, figura centrale della politica albese. Da assessore alla Cultura con il sindaco Enzo Demaria aveva guidato la ristrutturazione e la rinascita del Teatro Sociale. In seguito trascorse dieci anni nei banchi dell'opposizione in cui fu vicepresidente del consiglio comunale.

Fu poi assessore alla Cultura, all'Istruzione e alle politiche sociali e vicesindaco nella giunta dell'ex primo cittadino Maurizio Marello, che la ricorda con affetto e commozione: "Con lei c'era un legame profondo che andava al di là della politica, anche perché è stata la mia insegnante di prima elementare, quasi 51 anni fa. In politica ci ritrovati nel 1998, poi dal 2009 abbiamo lavorato insieme fino al 2013, quando si era dimessa a causa di importanti problemi di salute che l'avevano colpita dal 2011".

Marello ricorda anche le sue capacità caratteriali e le qualità amministrative: "Una donna concreta, determinata, che ha lasciato un'impronta nella nostra comunità e si è spesa per la scuola e per il Teatro Sociale. In politica era esperta e mi ha guidato nei miei primi anni".

Anche il sindaco di Alba Alberto Gatto ha voluto ricordarla: "Mariangela Roggero Domini è stata una persona molto vivace, attiva, impegnata con una attenzione particolare ai più fragili e con un occhio di riguardo ai giovani a cui teneva particolarmente. Dal 1995 al 2013 ha ricoperto la carica di vice sindaco, assessore alle politiche sociali e consigliera comunale. La ricordo già come insegnante alla Sacco e poi come assessore alle politiche sociali. È stata una guida importante, con la sua esperienza, per tutti noi neo eletti in Consiglio Comunale a partire dal 2009. Era una donna coraggiosa, con notevoli capacità insieme a una grande volontà di impegnarsi in favore di tutte e tutti. Esprimo le condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari. La città di Alba le è riconoscente".

I funerali si svolgeranno domani, martedì 13 agosto, nel Duomo di Alba, alle 17.