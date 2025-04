Savigliano, la minoranza chiede chiarimenti sull’annunciata Casa di Comunità

Si riunisce questa sera, lunedì 7 aprile alle 19, il Consiglio comunale di Savigliano.

Solo cinque i punti all’ordine del giorno.

Delle dimissioni della consigliera Eleonora Racca e della conseguente surroga da parte di Claudia Giorgis abbiamo già dato conto in un precedente articolo.

Racca dovrà essere sostituita anche nella Consulta per le peri opportunità di cui faceva parte come rappresentante del Comune.

Così come abbiamo già riferito – in un precedente servizio - del conferimento del “Simbolo d’onore” della Città di Savigliano ad Adonella Fiorito dell’associazione in difesa delle donne “Mai + Sole”.

Al quinto punto una tematica urbanistica con la variante parziale n. 39 al PRGC rispetto per la quale è prevista l’adozione del progetto preliminare.

Per quanto riguarda le interrogazioni sono tre quelle presentate.

La prima, proposta dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Maurizio Occelli, riguarda la piscina comunale.

Occelli chiede ragguagli sullo stato dell’arte considerando che, a suo avviso, sarebbe opportuno procedere celermente verso la costruzione di un nuovo impianto natatorio.

La seconda, presentata da Giorgia Seliak, della minoranza di centrosinistra, si riferisce alla Casa di Comunità annunciata dall’Asl ma di cui ancora poco si sa.

Seliak chiede un aggiornamento sulla situazione e chiede al sindaco di organizzare un sopralluogo con il direttore generale dell’AslCn1 per poter prendere visione dello stato di avanzamento dei lavori.

La terza di Giacomo Calcagno,anch’egli esponente del centrosinistra, riguarda le precarie condizioni in cui si trova il percorso ciclabile lungo viale Marconi.

Calcagno chiede anche chiarimenti a proposito dell’abbattimento degli alberi e, in particolare, vuole sapere perché alcuni sono stati sostituiti mentre altri no.