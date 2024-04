Cuneo, il viadotto Soleri chiuso nella notte tra martedì e mercoledì

Ad annunciarla preventivamente nel corso dell’ultimo Consiglio comunale della città di Cuneo era stato il vicesindaco Luca Serale, ma oggi (lunedì 8 aprile) arriva la conferma ufficiale da parte di ANAS: dalle 22 di domani alle 6 di mercoledì 10 il viadotto Soleri verrà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia.



A motivare la chiusura, necessari lavori di manutenzione sugli impianti di illuminazione, da attuare su richiesta del settore Lavori Pubblici del Comune. Saranno realizzati dalla ditta GR Consulting.

La discussione in Consiglio

A portare la discussione relativamente allo stato di salute del viadotto in Consiglio comunale è stata l’interpellanza di Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia). Che ha indicato le chiusure disposte da ANAS per i mesi di aprile, maggio e ottobre, come potenzialmente utili a effettuare la tanto attesa manutenzione del viadotto.



Nella propria risposta Serale – oltre appunto ad annunciare la chiusura disposta dalla serata di domani – ha chiarito l’interessamento del Comune nel contattare “RFI e ANAS per chiedere delucidazioni sulle chiusure già programmate nel corso dell’anno”: “Quelle di aprile-maggio non sono motivate da interventi sul viadotto, e quelli invece che ingenerano la chiusura di ottobre risultano non di carattere strutturale. Cercheremo un incontro in commissione con i loro referenti, così da chiarire la natura degli interventi e la destinazione degli undici milioni di euro derivanti dal Ministero”.