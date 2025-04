Viabilità, Graglia ed Antoniotti a Neive, Somano e Sinio: “Indispensabile conoscere  le problematiche del territorio per trovare soluzioni veloci ed adeguate”

Ormai è diventato un vero progetto di “Viabilità sicura”, il monitoraggio sulle strade della Granda. Questa volta i sopralluoghi sono stati fatti a Neive con il primo cittadino Paolo Piccinelli e i suoi amministratori, a Somano con il sindaco Franco Drocco e la sua Giunta e amministratori e sindaco di Sinio Enzo Capra

Le attenzioni sono andate soprattutto a migliorare la viabilità sulla strada provinciale, all'altezza dell'incrocio per Coazzolo. “In questa zona, come ci ha detto il sindaco Piccinelli - spiega il vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti - sono presenti molte attività industriali e l'innesto da parte degli automezzi sulla provinciale è molto pericoloso. Inoltre sarebbe molto utile poter ridurre la velocità in direzione dell’ingresso del centro abitato. Per questo la soluzione potrebbe essere una rotatoria”.

A Somano -sindaco Alessandro Drocco - invece, l’attenzione si è concentrata lungo tutta la strada provinciale che attraversa il Comune.

“Migliorare la viabilità - spiega il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia - significa offrire più sicurezza a tutti i cittadini, nonché favorire il traffico commerciale che in questo territorio è molto presente”.

Ultimo sopralluogo della giornata, è stato fatto a Sinio - primo cittadino Enzo Capra -, per un discorso più ampio su possibili interventi per migliorare la viabilità in generale, visto che le strade devono essere attenzionate costantemente, onde evitare che criticità arginabili, si trasformino in problematiche di difficile soluzione.

“Questi incontri con gli amministratori locali sono indispensabili per conoscere eventuali carenze e trovare insieme le migliori soluzioni - spiegano Franco Graglia e Massimo Antoniotti -. Loro sono sentinelle fondamentali del territorio e quotidianamente svolgono un lavoro prezioso. Ed è indubbio - concludono il vicepresidente del Consiglio regionale ed il vicepresidente della Provincia - che solo creando sinergie e facendo squadra, si possono realizzare progetti adeguati per il territorio”.