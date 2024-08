Le opere di due artiste cuneesi in mostra al Collegio dei geometri della provincia

Mostra d’Arte al Collegio dei Geometri di Cuneo, dal 6 al 22 settembre 2024. Le artiste Marina Falco e Paola Meineri Gazzola presentano “Declinazioni”, una mostra di espressioni artistiche a due mani, dalla pittura al disegno, con oltre 60 opere che rappresentano periodi diversi delle due note artiste cuneesi.

La mostra rimarrà aperta nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, Inaugurazione il venerdì 6 settembre alle ore 17,30.

Presentazione a cura del Prof. Enrico Perotto.

Sede espositiva del Collegio dei Geometri di Cuneo, in via San Giovanni Bosco 7/h. Piazzetta dell’Agorà in Cuneo.