Cuneo, i Beni Comuni chiedono il rifacimento del manto stradale di via Luigi Gallo

Il manto stradale di via Luigi Gallo a Cuneo necessita di un’urgente messa a punto: a lanciare l’allarme il gruppo consigliare Cuneo per i Beni Comuni, attraverso un’interpellanza firmata da Ugo Sturlese.



La strada è stata interessata nel settembre 2023 da un provvedimento di limitazione della sosta su un solo lato della strada: una richiesta operata dai residenti e da alcuni gruppi consigliari e realzzata a costo zero che – come ricorda Sturlese - “ha recato notevoli benefici alla circolazione stradale, in particolare per il passaggio dei ciclisti, dei mezzi di soccorso e dei mezzi per il trasporto merci, e all’aspetto complessivo del contesto urbano di riferimento, divenuto molto più arioso e valorizzato esteticamente”.



“Al contempo ha messo ancor più in evidenza il deprecabile stato del manto stradale, che presenta un elevato grado di compromissione per la presenza di buche anche grandi e di rattoppi irregolari conseguenti ai lavori per la posa dei cavi della fibra ottica, della rete del teleriscaldamento e di interventi occasionali, particolarmente pericolosi dal lato percorso dalle biciclette e che hanno portato alla stratificazione anche di quattro o cinque strisce di asfalto eseguite in tempi diversi”.



Il testo dell’interpellanza ricorda anche come - a una prima istanza dei consiglieri sull’argomento - sia stato risposto che nel bilancio 2023 non erano previsti finanziamenti per la rifacitura della copertura stradale: altre strade avevano bisogno di una riqualificazione con più urgenza. “Ma la strada confina con un contesto culturale molto frequentato e abbellito dall’opera di Pistoletto davanti al Rondò dei Talenti, serve rifare il manto stradale a breve, ricorrendo anche a variazioni di bilancio” ha ricordato ancora Sturlese.



“Chiediamo all’assessore ai lavori pubblici di provvedere: sono lavori non di grande peso ma capaci di evitare a visitatori e residenti la visione di una strada apparentemente uscita da un evento bellico”.