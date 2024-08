Presso l’area Midia di Acceglio un weekend di ferragosto di giochi in scatola

Un weekend ferragosto all’insegna dei giochi in scatola. La Fondazione Mamo Educational Foundation invita i giovani per un’esperienza bellissima presso l’area Midia di Acceglio. L’appuntamento è per venerdì 16 agosto a partire dalle ore 20:30. Una fondazione No-Profit facente parte degli enti del terzo settore.

Mamo Educational Foundation è nata nell’ottobre 2019 per volontà dei medici Oriana Zerbini e Piergiuseppe Zagnoni, al fine diffondere la voce di loro figlio Massimiliano, chiamato anche Mamo, deceduto nel 2018. Dare vita ai suoi sogni è l’ammirevole intento della Fondazione: Mamo credeva nell’importanza dell’educazione e della formazione e riteneva che tuttidovessero avere pari opportunità per potersi realizzare personalmente e professionalmente.

L’area Midia è uno spazio polifunzionale situato in regione Mollasco di Acceglio che offre al suo interno campi da calcio pallavolo, basket e petanque, nonché una bellissima area gioco per bambini ed uno spazio eventi. Di tutto questo ha cura il progetto Ac-ce-gli-Amo, promosso dalla Mamo Educational Foundation in collaborazione con il Comune di Acceglio.

“Venerdì sera ci sarà la possibilità per i giovani che vogliono di fermarsi a dormire, di montare e trascorrere la notte immersi nella natura - dicono gli organizzatori - Ci sono tutta una serie di servizi che offriamo, quali ad esempio i bagni ed un punto bar. Lo spirito sarà quello della condivisione, della bellezza all’interno della semplicità.”

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3762183157.