A Cuneo una giornata per celebrare la libertà di stampa: Peter Gomez invita i cittadini a partecipare

Si celebra oggi, 3 maggio, la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, istituita dalle Nazioni Unite nel 1993 per ricordare l'importanza della libertà d’informazione come pilastro fondamentale della democrazia.

Cuneo si prepara a onorare questa ricorrenza con un evento speciale che si terrà lunedì 5 maggio, giunto alla sua sesta edizione. Promosso dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e il Conservatorio Ghedini, l’evento gode anche del patrocinio della Regione Piemonte.

L’edizione 2025 vede tra i protagonisti Il Fatto Quotidiano, media partner dell’iniziativa, con la partecipazione del direttore Peter Gomez e dei giornalisti Martina Castigliani e Giuseppe Pipitone. Una giornata interamente dedicata al valore dell’informazione indipendente, alla sua tutela e alla sua funzione critica nella società contemporanea.

La mattina, dalle 10:00 alle 12:30 presso il Cinema Monviso, sarà dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con un incontro gratuito e la premiazione del concorso “La Musica e la Poesia per la Libertà di Stampa”.

Il momento clou sarà l’incontro serale, gratuito e aperto al pubblico (con prenotazione obbligatoria), che si terrà presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC. Il tema, “La musica e la poesia per la libertà di stampa”, guiderà un confronto tra informazione, arte e cittadinanza attiva

Peter Gomez invita i cittadini di Cuneo a partecipare numerosi: «Essere informati è fondamentale. La libertà di stampa non è un diritto solo dei giornalisti, ma soprattutto dei cittadini, che devono poter conoscere ciò che accade per poter scegliere con consapevolezza. Vi aspetto la sera del 5 maggio per un dialogo aperto e diretto: diteci cosa possiamo fare di più e di meglio».

L’incontro serale rappresenta il momento clou di una giornata che si propone come spazio di riflessione condivisa e di impegno civile. Informazioni e prenotazioni disponibili al seguente link.