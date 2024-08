Crypto All-Stars, il rivoluzionario progetto per lo staking delle meme coin è ora in prevendita

Crypto All-Stars (STARS) è uno dei progetti più interessanti dell’estate. Dall’inizio della prevendita, avvenuta 48 ore fa, ha già raccolto più di 360.000 dollari in finanziamenti. Un buon risultato per un nuovo progetto che ha appena iniziato a muovere i suoi passi nello spazio cripto.

Basterà questo a segnare un lancio esplosivo sugli exchange? Senza dubbio vale la pena tenerlo d’occhio e vederne gli sviluppi. Ma di cosa si tratta di preciso? Crypto All-Stars punta a realizzare il primo “MemeVault”, una sorta di spazio di raccolta per le meme coin. Il suo scopo principale è quello di generare ritorni tramite il protocollo di staking.

Il funzionamento è semplice, basta mettere in stake le proprie meme coin in questa “banca meme” e ciò genererà nel tempo token STARS. Quanti di questi genererete è stabilito naturalmente sia dalla quantità di token che bloccate, sia il periodo di tempo in cui saranno in staking.

Ricompense di staking triple

L’elemento più interessante del progetto è quindi il fattore staking. Nel whitepaper del progetto è chiaramente indicato che quando verrà lanciata la piattaforma di staking, gli utenti che la utilizzeranno per generare token STARS potranno ottenere ricompense triple utilizzandola. Le meme coin che sarà possibile piazzare in staking sono le seguenti: Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Inu, Floki, Brett, Mog Coin, Milady, Turbo Token, Toshi the Cat, Coq Inu, Bonk Coin. Una gran quantità di meme coin tra le più famose tra i trader, quindi.

Tutte queste meme coin sono anche simpaticamente rappresentate sotto forma di personaggi pixel nelle raffigurazioni principali del progetto. Per seguire tutti gli aggiornamenti è possibile unirsi ai follower della pagina ufficiale X, oppure a quelli del canale Telegram di Crypto All-Stars.

Tokenomics e vantaggi della prevendita

Il progetto è attualmente in prevendita, quindi questo “MemeVault” non è ancora operativo, tuttavia i primi investitori possono già partecipare al progetto, acquistando token STARS. Questi sono disponibili a un prezzo particolarmente basso, ovvero 0,00138$. Il prezzo continuerà ad aumentare nella fase di presale, quindi chi punta ad avere maggiori ritorni può approfittare della fase attuale.

L’apprezzamento maggiore si potrà avere con la quotazione del token sui principali exchange. Questo sarà il momento in cui i trader potranno godere di potenziali guadagni. Nel frattempo, potrebbe essere una buona idea posizionare i propri token in staking, al fine di generare un maggior numero di STARS bloccando quelli acquistati. A incentivare questa attività è l’alta APY, ovvero il ritorno stimato annuale. In questo momento parliamo di una percentuale del 4990%, decisamente alta e quindi particolarmente conveniente per i trader che puntano a guadagni a lungo termine.

Dando un’occhiata alla tokenomics vediamo che la quantità di token allocati per quest’attività è notevole: il 25% del totale. Solo il 20% è allocato per la prevendita mentre il 20% per il marketing, il 25% per l’ecosistema MemeVault e infine il 10% per exchange centralizzati e decentralizzati.

Crypto All-Stars centra il bersaglio e garantisce sicurezza

Tralasciando per un attimo il funzionamento del MemeVault e delle potenzialità derivanti dallo staking, bisogna prendere in considerazione la sicurezza del progetto. In questo frangente il team di sviluppo compie un ottimo lavoro.

Come abbiamo visto nell’analisi della tokenomics, il 10% è allocato per la liquidità, minimizzando in tal modo qualsiasi rischio di “rug pull”. Inoltre, il progetto ha passato con ottimi risultati una verifica di sicurezza da parte di SolidProof, senza alcun tipo di criticità riscontrata.

Pertanto, i trader che decidono di partecipare al progetto in questa fase non devono preoccuparsi di eventuali problematiche legate al codice del team di sviluppo. Una garanzia per investimenti più sicuri.

Per l’acquisto bisogna, come sempre, collegare un wallet compatibile. Potete quindi scegliere tra Wallet Connect, Best Wallet, Metamask e Coinbase Wallet. Dopo aver effettuato il collegamento, è possibile procedere con l’acquisto tramite ETH, USDT, BNB o carta di credito. Ottenendo gli STARS, potrete poi posizionarli, volendo, in staking.

Le potenzialità di questo progetto sono molto alte ed è quindi da tenere d’occhio poiché potrebbe rivelarsi una meme coin in grado di far parlare di sé nei mesi a venire.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars