La pet therapy alla casa di riposo di San Michele Mondovì grazie all'AVO

Accarezzare un amico a quattro zampe e ritrovare tanta allegria.



Sta riscuotendo un ampio apprezzamento il progetto "Pet Therapy" che ha preso avvio nelle scorse settimane alla casa di riposo di San Michele Mondovì.



L'iniziativa, proposta per la prima volta nella struttura, è stata finanziata interamente grazie all'AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) che opera anche sulle strutture di Mombasiglio, Garessio, Vicoforte, Mondovì - Sacra Famiglia e alla "Don Rossi" di Villanova Mondovì e nei centri diurni di Mondovì e Ceva.

Cinque incontri per il risveglio dei sensi grazie al contatto con il cane.





Oggi pomeriggio, giovedì 23 maggio, si è svolto il terzo degli con Toffee, una simpatica a affettuosa cagnolona, accompagnata da Chiara Ramadoro e Andressa Amorim di GEA - Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì. Gli ospiti, aiutati dai volontari e dalle volontarie, hanno attivato il tatto accarezzando il cane e giocando a riconoscere, senza guardare, vari oggetti legati alla cura del cane, posti all’interno di una scatola.



“Con la nostra associazione, che quest'anno compie 35 anni, cerchiamo di portare sorriso e allegria nelle case di riposo, nei centri diurni e negli ospedali, ma anche a domicilio. - dice il presidente AVO Mondovì, Giuseppe Bertone - “Il nostro obiettivo è sempre vicini alla fragilità, contro la solitudine. Cerchiamo di portare ascolto e organizzare attività e feste. Con questo progetto di Pet Therapy abbiamo voluto proporre un’iniziativa ulteriore, rispetto a quelle che portiamo abitualmente e che sta riscuotendo un ottimo apprezzamento”.



“Siamo grati all’AVO per le preziose attività che svolgono all’interno della struttura, portando gioia e allegria ai nostri ospiti - spiega la direttrice Deborah Divulsi - “Colgo l’occasione per ringraziare l’Avo che ha pensato a noi per questo progetto di pet therapy, tutte le volontarie, il nostro animatore Pasquale che collabora con loro per tutte le attività che vengono proposte e tutto il personale che lavora con professionalità e cura”.



I prossimi incontri si svolgeranno il 30 maggio e il 6 giugno quando sarà organizzata anche la festa conclusiva del progetto.