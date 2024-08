Calcio: dal 28 al 31 agosto la terza edizione di "Alba dei Campioni"

La Fondazione Vialli e Mauro scende di nuovo in campo. E questa volta lo fa nel vero senso della parola, con la terza edizione di Alba dei Campioni, il torneo di calcio – riservato alla categoria Under 16 dei club professionistici – organizzato in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L. e con il supporto di A.S.D. Alba Calcio e A.S.D. Albese Calcio.

Il torneo, che gode del patrocinio dei Comuni di Alba e Cuneo e del supporto dei Comuni di Mondovì e Bra, si svolgerà dal 28 al 31 agosto e coinvolgerà 9 tra i più prestigiosi club italiani: AC Milan, Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC, SS Lazio, SSC Napoli, Torino FC, U.C. Sampdoria e U.S. Cremonese.

Una terza edizione, dunque, che fa segnare un aumento delle squadre coinvolte (da 6 a 9) e delle sedi di gara (da 3 a 4 Comuni coinvolti) e per la quale la Fondazione Vialli e Mauro può contare anche sul prezioso contributo della Fondazione CRC.

Con questo evento la Fondazione Vialli e Mauro si propone di promuovere i valori intrinsechi dello sport, e dello sport giovanile in particolare, quali spirito di squadra, rispetto e lealtà e, al contempo, di promuovere una raccolta fondi a favore della ricerca, uno degli obiettivi cardine di ogni iniziativa. Nello specifico, il torneo Alba dei Campioni contribuirà alle attività di sostegno a favore dell’Istituto di Ricerca IRCCS di Candiolo, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche, ultima delle quali l’acquisto di un innovativo macchinario di endoscopia finalizzato al progetto di diagnosi dei tumori pancreatici sviluppato dalla dottoressa Teresa Staiano. Si tratta di un ecoprocessore digitale che permette la visualizzazione delle immagini ecografiche generate dagli ecoendoscopi e dalle sonde ecografiche dedicate, in tempo reale. Una tecnica minimamente invasiva, sicura e accurata, per giungere a una diagnosi precisa della malattia.

Un obiettivo, il n. 25, a cui ha contribuito come maggior sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso la missione Promuovere il Benessere dell’Obiettivo Pianeta (https://www.compagniadisanpaolo.it/it/le-nostre-sfide/obiettivo-pianeta/promuovere-il-benessere/).

Ad oggi la Fondazione Vialli e Mauro, nata nel 2003, ha raccolto 6.027.727 euro.

IL REGOLAMENTO Le 9 squadre sono suddivise in 3 gironi all’italiana e si affrontano, nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, in gare da 60’ (2 tempi da 30’). Accedono alle semifinali le prime classificate dei tre gironi e la miglior seconda. Il sorteggio degli abbinamenti delle semifinali si svolgerà nella giornata del 29 agosto alle ore 20.00. Le semifinali, in programma venerdì 30 agosto alle 16.30 e alle 18.45, e la finale, prevista per sabato 31 agosto alle ore 17.00, si disputeranno in gare da 80’ (2 tempi da 40’). CAMPI DI GIOCO Gare del Girone A: stadio “Attilio Bravi” di Bra (esclusa la gara del 28/08 alle 18.00 che si disputerà ad Alba) Gare del Girone B: stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo Gare del Girone C: centro sportivo Monregale di Mondovì Semifinali e finale: stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba

Questo l’esito del sorteggio dei gironi

GIRONE A JUVENTUS FC SSC NAPOLI AC MILAN

GIRONE B FC INTERNAZIONALE ATALANTA BC U.C. SAMPDORIA

GIRONE C TORINO FC SS LAZIO U.S. CREMONESE

Di seguito il calendario della fase a gironi

Mercoledì 28/08/2024

Ore 10.30 - stadio “Attilio Bravi” di Bra: AC MILAN-SSC NAPOLI

Ore 10.30 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: U.C. SAMPDORIA-ATALANTA BC

Ore 10.30 - centro sportivo Monregale di Mondovì: U.S. CREMONESE-SS LAZIO

Ore 18.00 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: JUVENTUS FC-AC MILAN

Ore 18.00 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: FC INTERNAZIONALE-U.C. SAMPDORIA

Ore 18.00 - centro sportivo Monregale di Mondovì: TORINO FC-U.S. CREMONESE

Giovedì 29/08/2024

Ore 10.30 - stadio “Attilio Bravi” di Bra: SSC NAPOLI-JUVENTUS FC

Ore 10.30 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: ATALANTA BC-FC INTERNAZIONALE

Ore 10.30 - centro sportivo Monregale di Mondovì: SS LAZIO-TORINO FC

ALBO D’ORO

2022 – AC Milan

2023 – Torino FC

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Il costo del biglietto delle gare in programma è di 5 euro, gratuito per gli Under 14

Massimo Mauro: «La terza edizione del torneo Alba dei Campioni si arricchisce di tre squadre e di una sede, portando a quattro le città di riferimento: Alba, Cuneo, Mondovì e Bra. Sono segnali importanti che per la Fondazione Vialli e Mauro rappresentano motivo di grande soddisfazione e ci infondono ancora più entusiasmo nel portare avanti questo torneo che abbiamo ideato e che ci permette di stare a stretto contatto con il calcio giovanile, “territorio” ideale sul quale promuovere i valori dello sport. Non solo quello che guarda al professionismo, ma quello che si concentra sulla crescita in primis umana e personale di questi ragazzi».

Leonardo Prunotto, presidente Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L.: «Siamo orgogliosi di poter collaborare anche quest’anno con la Fondazione Vialli e Mauro alla terza edizione di questo torneo che continua a crescere nel numero di squadre e di città coinvolte. Un torneo con il quale ci poniamo un duplice obiettivo: da una parte quello di portare sul nostro territorio calcio giovanile di altissimo livello, come confermato dal recente titolo europeo della nostra Nazionale Under 17 che ha visto protagonisti tanti dei ragazzi che hanno preso parte al nostro evento lo scorso anno; e dall’altra quello di sensibilizzare i ragazzi ai valori dello sport e all’importanza della ricerca».

Alberto Gatto, sindaco di Alba: «Anche quest’anno torna "Alba dei Campioni", un'iniziativa straordinaria che vede protagonisti i giocatori del settore giovanile di importanti squadre di calcio unite per un nobile scopo: la solidarietà. Con la sua terza edizione la manifestazione si consolida e si afferma sempre di più nel panorama degli appuntamenti cuneesi. L’evento non è solo un'occasione per rinnovare la passione per lo sport e i suoi valori, ma rappresenta soprattutto un impegno concreto verso il prossimo. Ringrazio di cuore tutte le squadre partecipanti, gli organizzatori, i volontari, i Comuni che hanno aderito e che hanno reso possibile l’evento, oltre ovviamente a tutti i cittadini che parteciperanno e daranno un sostegno alla causa».



Patrizia Manassero, sindaco di Cuneo: «Questa iniziativa sportiva di territorio provinciale che coinvolge una pluralità di soggetti e di città è un motivo di orgoglio. In sole tre edizioni si è allargata la rete della collaborazione, che ci auguriamo possa ancora crescere e consolidarsi. Ma il motivo primario e ulteriore di soddisfazione è dovuta al fatto che al centro di questa iniziativa ci sono i giovani. Proprio mentre a Parigi sono in corso le Olimpiadi e il nostro territorio può vantare diversi atleti che vi partecipano, è evidente come dare occasioni di fare sport e di misurarsi sia utile, sano, opportuno. In un tempo in cui da molte parti arrivano segnali di disagio tra i più giovani, noi diamo sempre la nostra disponibilità a lavorare e collaborare con gli enti del territorio, su fronti diversi, compreso quello sportivo, per costruire spazi e luoghi in cui al centro siano i giovani. Per questo ringrazio profondamente la Fondazione Vialli e Mauro per il suo lavoro, la Fondazione CRC per il suo contributo e tutti gli attori e le associazioni coinvolte».

Mauro Gola, presidente Fondazione CRC: «Lo sport rappresenta un’attività formativa ed educativa fondamentale nella crescita delle giovani generazioni e le manifestazioni sportive sono occasioni preziose per costruire comunità solidali e coese. Per questi motivi, la Fondazione CRC conferma il proprio sostegno alla Fondazione Vialli e Mauro per l’organizzazione di questo importante torneo che porta in provincia di Cuneo alcune tra le più importanti squadre giovanili italiane».

SI RINGRAZIANO PER IL SUPPORTO: Dream Team di supporto: AC Bra, Area Calcio Alba Roero, ASD Alba Calcio, ASD Albese Calcio, ASD Boves MdG, Freedom FC, Stella Maris Alba. Media Partner: La Giovane Italia La Giovane Italia nasce come un almanacco dedicato al calcio giovanile professionistico fino a evolversi in un media service che oggi produce partite per leghe e club.

In occasione del torneo Alba dei Campioni, si occuperà della copertura di tutte le partite – con post produzione di highlights di ciascuna di esse – fino alla finale che sarà trasmessa live con contenuti anche di pre e post gara. Il racconto dei valori e del contesto all’interno del quale si sviluppa questo torneo sarà, inoltre, protagonista di una puntata della rubrica settimanale che La Giovane Italia produce per Sky Sport.

La Fondazione Vialli e Mauro mette a disposizione una borsa di studio per il miglior telecronista iscritto al corso di formazione organizzato da La Giovane Italia che sarà consegnata nel mese di dicembre (per partecipare al corso scrivere a: info@lagiovaneitalia.net).

Per accreditarsi all’evento è necessario compilare il modulo che sarà disponibile a partire da lunedì 26 agosto sul sito della Fondazione Vialli e Mauro (è sufficiente una richiesta per accedere a tutte le gare in calendario).

Per maggiori informazioni relative alla Fondazione: www.fondazionevialliemauro.org