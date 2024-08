SAGA, il token del protocollo Layer-1 esplode, mentre Shiba Shootout si avvicina a 1 milione di dollari in presale

Saga è un protocollo Layer 1 che consente agli sviluppatori di creare automaticamente blockchain dedicate chiamate "Chainlets" che sono agnostiche rispetto alla macchina virtuale, parallelizzate e interoperabili, offrendo alle applicazioni una scalabilità orizzontale infinita.

La missione di Saga è quella di abilitare le prossime 1000 blockchain nel settore dei giochi e dell'intrattenimento come parte del crescente Saga Multiverse.

Recentemente, il segmento del gaming su blockchain sta riscuotendo un notevole successo, con progetti come Shiba Shootout capaci di attirare sempre più trader alla sua presale.

Quali sono le caratteristiche di SAGA

Il token SAGA rappresenta la criptovaluta nativa del Protocollo SAGA, una valuta digitale innovativa che si propone di raggiungere la stabilità del prezzo e una governance decentralizzata. L'obiettivo del token è combinare la stabilità delle valute tradizionali con i benefici delle criptovalute.

Al momento, SAGA è una degli asset di tendenza, in quanto sta crescendo nonostante la fase ribassista del mercato delle criptovalute. Il token è cresciuto del 60% negli ultimi 7 giorni arrivando a un valore di 1,61 dollari.

Il token SAGA può essere utilizzato come mezzo di scambio all'interno dell'ecosistema SAGA, facilitando le transazioni per beni e servizi.

Inoltre, grazie ai suoi meccanismi di stabilità algoritmica, il token SAGA può fungere da riserva di valore affidabile, offrendo agli utenti una protezione contro l'inflazione e la volatilità.

I titolari di token SAGA hanno la possibilità di partecipare alla governance decentralizzata del protocollo, per votare su aggiornamenti del protocollo, aggiustamenti dei parametri e altre decisioni di governance.

Detenere il di token SAGA garantisce agli utenti l'accesso a servizi o funzionalità specifiche all'interno dell'ecosistema SAGA, incentivando la proprietà del token e la partecipazione attiva.

I token SAGA possono essere utilizzati per incentivare diverse attività all'interno dell'ecosistema, come la fornitura di liquidità, la partecipazione alla rete e l'impegno della comunità.

In sintesi, il token SAGA si distingue per la sua capacità di funzionare come mezzo di scambio stabile, di conferire diritti di governance ai detentori e di offrire ulteriori benefici all'interno dell'ecosistema SAGA.

L’alternativa a SAGA: Shiba Shootout

Shiba Shootout è un gioco P2E compatibile con iOS e Android che mette i giocatori nei panni dello Sceriffo Shiba, per sfidare a duello i pistoleri della cittadina di Shiba Gulch.

Il gioco è caratterizzato da una grafica 2D divertente e coinvolgente, con meccaniche simili a quelle di un roguelike, quindi con potenziamenti, da scegliere accuratamente durante le proprie run, in modo da poter sconfiggere avversari sempre più forti.

Vincendo i duelli sarà possibile ottenere token SHIBASHOOT come ricompensa, attraverso la meccanica Play-To-Earn.

I token si potranno scambiare, mettere in staking o conservare nel wallet, in modo da partecipare alle attività di governance dell’ecosistema di Shiba Shootout.

L’ecosistema verrà lanciato al termine della presale del token SHIBASHOOT, venduto al momento a 0,0199 dollari. La presale ha raccolto più di 935.000 dollari, con la possibilità di comprare il token utilizzando ETH, USDT, BNB e carta di credito e fare subito staking per ottenere ricompense passive in base all’APY.

Una volta pronto, l’ecosistema permetterà agli utenti di ottenere ricompense in SHIBASHOOT attraverso diverse attività, tutte ispirate ai film western. Ad esempio, gli utenti potranno unirsi alle "Campfire Stories", delle chat della community per la condivisione di storie e meme divertenti.

Il team di Shiba Shootout organizzerà anche lotterie con montepremi elevati, oltre a creare una versione del poker online in salsa western.

