Pepe Unchained: la presale della nuova meme coin raccoglie 9 milioni di dollari

Il mercato delle criptovalute si trova in un periodo di estrema volatilità, con il valore del Bitcoin e delle altcoin che continua a oscillare.

Nello specifico, Bitcoin ed Ethereum sono in una situazione di stallo da diversi giorni, con il BTC stabile intorno ai 58.000 dollari ed ETH intorno ai 2.500 dollari.

Anche Dogecoin, Shiba Inu e PEPE, le tre meme coin principali, sono in perdita con un valore di 0,09886 dollari, 0,00001302 dollari e 0,00000722 dollari.

La situazione attuale ha spinto i trader verso le presale di alcuni progetti alternativi, in modo da differenziare il wallet e cogliere opportunità per guadagni nel breve termine.

Tra i nuovi token in presale, Pepe Unchained (PEPU) sembra uno dei più promettenti, in quanto ha raccolto più di 9 milioni di dollari durante la presale.

Cos’è Pepe Unchained

Pepe Unchained è una meme coin ispirata a Pepe The Frog, il protagonista del fumetto Boy’s Club di Matt Furie, reso famoso dai meme sul web e dal token PEPE.

La mascotte di Pepe Unchained presenta una variazione sul tema: un Pepe dotato di un cervello cibernetico che si libera dalle catene di Ethereum.

Ed in effetti, l’obiettivo del team del progetto è proprio creare una nuova rete Layer-2 per consentire agli utenti di scambiare il token PEPU con il 100% di efficienza in più rispetto alla blockchain di origine.

Questa rete, chiamata Pepe Chain, sfrutterà i vantaggi delle reti Layer-2, offrendo transazioni più veloci, commissioni con costi ridotti e maggiori ricompense per lo staking.

La Pepe Chain permetterà ai titolari di PEPU di effettuare il bridging da Ethereum, in modo da avvalersi di tutti i vantaggi della rete Layer-2.

Il token PEPU

Il token PEPU è al centro del progetto Pepe Unchained. Al momento, il token viene venduto in presale a 0,009163 dollari, ma il valore aumenterà progressivamente fino al listing su CEX e DEX.

I trader interessati possono comprare il PEPU con ETH, USDT, BNB o carta di credito, collegando un wallet Metamask, Wallet Connect, Best Wallet o Coinbase Wallet al sito ufficiale del progetto.

Comprando il token con ETH, USDT o carta di credito sarà possibile fare subito staking del PEPU su Ethereum, per ottenere ricompense passive in base all’APY. I guadagni dello staking verranno distribuiti nell'arco di 2 anni, al ritmo di 608.82 token PEPU per blocco Ethereum.

Attualmente, la dashboard dello staking su Ethereum riporta un APY del 210%, con circa 761.820,400 token PEPU bloccati. Lo staking sarà attivato anche sulla Pepe Chain, una volta finito lo sviluppo.

Tokenomics e Roadmap

La tokenomics di Pepe Unchained prevede una fornitura totale di 8.000,000,000 PEPU. Di questi, il 20% è stato allocato per la presale, il 30% per lo staking e il 20% per il marketing.

Un restante 30% è stato diviso equamente per la liquidità, i fondi del progetto e lo sviluppo della rete Layer-2.

Per quanto riguarda lo sviluppo futuro del progetto, la roadmap si concentra sulla creazione della rete Layer-2, in modo da costruire una community intorno al PEPU e alla Pepe Chain.

Secondo i piani ufficiali, il team dovrebbe rilasciare la Pepe Chain al termine della presale, dando subito l’opportunità ai trader di sfruttare la maggiore efficienza della rete.

Le previsioni per il progetto sono positive, con gli analisti e gli influencer di criptovalute che vedono il token PEPU crescere del 10x dopo il lancio. Chiaramente, trattandosi di una meme coin, consigliamo ai trader di fare le loro valutazioni e investire in base alla loro tolleranza al rischio.

