Manutenzione dell'auto diesel o benzina

La manutenzione dell’auto è importante per mantenerla al massimo delle prestazioni. Ancora di più se ci si concentra sui motori e sulla differenza di alimentazione che può essere benzina e diesel. Nei propulsori diesel l’elemento imprescindibile è il filtro antiparticolato. Attenzione ai chilometri percorsi, sono la spia che indica il momento in cui effettuare la manutenzione.

Non sottovalutare mai la manutenzione delle varie parti dell’automobile

Negli ultimi anni e automobili hanno subìto cambiamenti radicali. Se da una parte si è fatto largo il mercato delle vetture elettriche, dall’altra quelle a combustione si sono sfidate tra modelli moderni, sciuri ed efficienti a benzina e diesel. Proprio questa differenza è all’ordine del giorno tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Le motivazioni? Certamente la manutenzione a lungo termine attraverso le diverse componenti. Il tutto con una conseguenza importante come quella del prezzo finale: avere l‘automobile in ottime condizioni, sia diesel che benzina, impegna un costo di manutenzione importante.

La differenza tra motori diesel e benzina

In questo senso non si può non partire dalla differenza tra la benzina e il diesel. La prima tipologia di carburante è maggiormente lavorata ma ha un prezzo leggermente più elevato rispetto al diesel. La benzina poi avvia la combustione: la miscela benzina e aria si accende con una scintilla garzi ella candela. Tra aria e gasolio invece sarà fondamentale la compressione del pistone. Queste prime informazioni, che possono solo sulla carta apparire come superflue, si rivelano fondamentali anche per il discorso chiave, quello cioè della manutenzione.

Filtro antiparticolato, emissioni che inquinano sono ridotte

A questo proposito non si può prescindere dal parlare del filtro antiparticolato. Si tratta di un elemento che comporta un’importante riduzione delle emissioni inquinanti nel motore diesel, in pratica un sitema post-trattamento dei gas di scarico delle vetture diesel che sono state immatricolate Euro 4 così come quelle successive. Non andrà mai dimenticato mai il fatto di dover sostituire il liquido AdBlue (fondamentale contro le emissioni) all’incirca ogni 25.000 km.

La manutenzione anche da quanti chilometri sono stati percorsi

Ci sono delle differenze tra benzina e diesel anche per la tempistica della manutenzione. Per le auto a benzina si consiglia ogni 15.000/20.000 km, quella a diesel devono “rientrare” dopo 30.000/40.000 km effettuati. I costi? La manutenzione delle auto diesel ha un prezzo maggiore. C’è anche un altro fattore da sottolineare: la progettazione dei vari modelli e la tecnologia influenzano molto la manutenzione e il suo costo. Anche per l’efficienza dei motori e per la loro durata, le auto più moderne hanno sì prestazioni alte ma necessitano di controllo accurati e periodici. Per il diesel, appunto, il filtro antiparticolato.

Scegliete l'automobile a benzina o diesel?

Al momento della scelta dell’auto, oltre all’aspetto importante economico e ovviamente del lato squisitamente di design, c’è da tenere in considerazione l’alimentazione del motore. Diesel? Benzina? Diversi modi di manutenzione, stesso obiettivo di tenere in salute la propria automobile.