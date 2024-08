Un algoritmo al posto del medico sulle ambulanze? La Regione ferma tutto e gli infermieri "si offendono"

Uno scontro tutto interno alle professioni sanitarie quello in atto in Piemonte.

E che nasce dall'esigenza di sopperire alla ormai cronica e grave mancanza di medici sulle ambulanze del 118. Molte, in particolare quelle che si muovono nelle aree con ospedali vicini, già sono senza medici in determinati orari. A bordo solo gli infermieri specializzati.

Dal 1° ottobre era prevista l'entrata in vigore degli Algoritmi Clinico Assistenziali Infermieristici in tutto il Piemonte. Ma cosa vuol dire? Semplicemente che sulle ambulanze del 118 non ci sarebbe più stato un medico, ma un infermiere altamente specializzato che avrebbe potuto eseguire alcune procedure mediche seguendo un protocollo prestabilito.

A tale sintomo corrisponde tale manovra o tale farmaco o tale azione. Secondo, appunto, un algoritmo.

Ma c'è stata una vera e propria prima levata di scudi contro il neo assessore regionale alla Sanità, costretto ad un dietrofront per fermare le proteste dei medici, compreso l'Ordine di Cuneo, provincia dove, tra l'altro, la carenza di medici del 118 è gravissima.

LA NOTA DI OMCEO (Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Piemonte

"La Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Piemonte esprime preoccupazione e sconcerto per il modo con cui la Regione, ed in particolare Azienda Zero, stanno ritenendo di affrontare il problema della grave carenza dei Medici del Sistema di Emergenza Territoriale 118.

Quello che si contesta è, nello specifico, la recente delibera per la somministrazione di farmaci analgesici stupefacenti secondo gli algoritmi clinico-assistenziali infermieristici e sulla validità incondizionata e sulla effettiva applicabilità degli algoritmi stessi, e sulla possibilità attraverso il loro utilizzo di garantire la sicurezza del paziente e degli operatori oltre ogni ragionevole dubbio.

La grave carenza di Medici non può essere surrogata in modo semplicistico tramite delega di funzioni alle altre figure professionali che lavorano nell’ambito sanitario. La professionalità e la peculiarità dell’atto medico non possono essere acquisite tramite delibere, leggi o regolamenti, che spesso vanno a confliggere con la normativa nazionale.

LA REPLICA DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DEL PIEMONTE

Poco meno di un mese fa l’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte aveva infatti confermato l’adozione di nuovi protocolli di intervento, già attivi in altre regioni italiane, ma ora si è verificato un dietro front dopo le contestazioni del comparto medico e il sopraggiungere di una denuncia.