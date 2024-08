Massimo Boldi e Maurilio Garola sono gli ambasciatori della Nocciola nel Mondo

La Fiera nazionale della Nocciola si chiude, come da tradizione con il Fautor Langae, il premio ideato dalla Confraternita della nocciola Tonda gentile di Langa, per celebrare i personaggi che hanno permesso alla Langa di crescere e diventare un punto di riferimento a livello internazionale dal punto di vista dell’enogastronomia e turistico.

La cerimonia, presentata dal giornalista Fabio Gallina e dal Gran Maestro della Confraternita Ginetto Pellerino, si è aperta con la consegna del premio Cortemiliese Doc 2024 all’ideatrice del “Gigante delle Langhe”, Donatella Murtas, architetto di origine sarda, cortemiliese d’adozione che ha divulgato e illustrato la tecnica di costruire, mantenere e recuperare i muri in pietra a secco, i terrazzamenti in arenaria che costituiscono l’ossatura del paesaggio collinare dell’Alta Langa.

Il premio “Una vita per la nocciola”, consegnato da Pier Giorgio Mollea, amministratore delegato della Nocciole Marchisio, azienda leader nella lavorazione e trasformazione del prodotto simbolo di Cortemilia, è andato al signor Bruno di Cessole.

Il premio Una vita per il giornalismo è stato assegnato a Giovanni Smorgon, giornalista del settimanale L’Ancora di Acqui Terme, mentre il premio Eccellenza e Qualità è andato all’azienda torinese Piemont Cioccolato, la fabbrica dei cri cri, dei bon bon e anche dei gianduiotti e dei dragées, delle creme e dei nocciolati, tutti prodotti con ingredienti a chilometro zero a partire dalla nocciola Tonda gentile delle Langhe acquistata rigorosamente a Cortemilia dal 1948.

A precedere la consegna del Fautor Langae l’intronizzazione di tre nuovi confratelli tra cui il nostro Farinél Marcello Pasquero.

Spazio poi alla consegna dei prestigiosi riconoscimenti a Massimo Albertengo, amministratore delegato della Albertengo panettoni di Torre San Giorgio, azienda nota in Italia e nel mondo per la produzione di lievitati da ricorrenza, Roberto Bodrito, sindaco di Cortemilia e presidente dell’Enoteca regionale piemontese Cavour, fautore del rilancio turistico ed economico delle Langhe e Sandra Vezza, imprenditrice, donna di langa e creativa. Nativa di Levice, fa parte di quella generazione di donne che ha contribuito a cambiare i costumi e a mettere in atto un profondo processo di emancipazione delle donne nella Langa più profonda e austera.

Ambasciatori della nocciola Maurilio Garola chef stellato del ristorante La Ciau del Tornavento di Treiso e Massimo Boldi che ha annunciato in anteprima il nuovo film “A capodanno tutti da me” dichiarando di volerlo presentare in anteprima a Cortemilia. La cerimonia si è chiusa alle 12.30, in tempo per il pranzo conviviale presso il ristorante “Tre Piasì”.