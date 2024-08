La Pimpa e Altan arrivano a Mondovì con importanti ospiti per il Festival Illustrada

Sarà il papà della Pimpa uno degli ospiti d'onore del Festival Illustrada - libri per ragazzi scritti e disegnati, manifestazione che celebra la lettura e la letteratura illustrata, che si svolgerà a Mondovì, nel rione Piazza, da 6 all'8 di settembre.

Difficile spiegare o meglio definire la personalità di Francesco Tullio Altan, fumettista, vignettista e illustratore che ha dato vita a uno dei più celebri personaggi di tutti i tempi, la Pimpa, simpatico cane a pallni rossi.

“Quest’anno abbiamo deciso di fare il colpo grosso, facendo venire Altan a Mondovì - ha detto Cinzia Ghigliano in apertura della presentazione del programma del festival al museo della Ceramica - Nonostante gli impegni ha deciso di portare qua una sua mostra, trovando interessante gli scorci che gli abbiamo mandato della nostra città. Ci siamo orientati sulla Pimpa, soprattutto per i bambini, ma nelle teche ci saranno anche fumetti e materiali. Altan ha ideato un modo di narrare unico, anche l’impaginazione è diversa da chiunque altro. Nei suoi 60 anni di lavoro, lui ne ha 82, ogni giorno ha disegnato una vignetta politica efficace e pronto a raccontare e a dibattere qualsiasi cosa decida di raccontare. Le sue figure femminili sono spettacolari. Nella mostra racconteremo il suo percorso”.



“Simone Rea è il secondo ospite d’onore dell’edizione 2024, che ha una sintesi che si rifà al segno grafico di Altan. Una bella occasione abbinare le due esperienza -. ha spiegato Marco Somà - “Un illustratore molto amato e trasversale e molto amato anche all’estero. Illustrada ha come obiettivo quello di offrire mostre di qualità artistica e narrativa ai monregalesi per regalare un’esperienza”.



Ci saranno poi la mostra di Federico Appel, premio Gigante delle Langhe che premia il miglior albo illustrato uscito nell’anno in corso. L’esposizione sarà dedicata a “E se fosse una tigre” in Sala Ghislieri. Esporrà poi Anna Mosca, dedicata al concorso organizzato insieme alla casa editrice Gribaudo “Il mio primo libro di figure”, libro che uscirà domani. Si tratta di un libro gigante.



“Il concorso è una grande opportunità per gli illustratori emergenti -. ha sottolineato Massimo Pellegrino delle edizioni Gribaudo - Siamo molto soddisfatti della scelta della giuria, per il testo e per la qualità delle illustrazioni”.



“A nome di tutta l’amministrazione - ha commentato il vice sindaco, Gabriele Campora - ringrazio per il lavoro che tutto lo staff e i volontari di Illustra svolgono non solo per il festival ma anche per il lavoro didattico nelle scuole lungo tutto l’anno. Un volano importante anche per far conoscere la nostra città in tutta Italia”.



"Un risultato importantissimo - ha concluso Marco Tomatis - che ha come obiettivo di avvicinare i ragazzi ai libri, così come avviene attraverso il progetto "Scrittori a scuola" che da oltre 17 anni portiamo avanti insieme alla biblioteca civica e che ha coinvolto quest'anno circa 2500 ragazzi".



Una tre giorni ricca di eventi, mostre, laboratori e incontri con alcuni tra i più grandi nomi dell'illustrazione contemporanea, che per il weekend renderanno i Giardini del Belvedere un’esposizione interattiva a cielo aperto.

IL PROGRAMMA

Venerdì 6 settembre a partire dalle ore 17 saranno inaugurate le mostre di Altan, presso il Museo della Ceramica in Piazza Maggiore n.1, e di Simone Rea, presso l’Academia Montis Regalis, in via Francesco Gallo. Sala Ghislieri ospiterà la mostra di Federico Appel, realizzata in collaborazione con il Premio Gigante delle Langhe, di cui l’illustratore è il vincitore 2024, e la mostra di Anna Mosca, l’illustratrice vincitrice della prima edizione del concorso “Il mio primo libro di figure” promosso da Illustrada Associazione Culturale, in collaborazione con Gribaudo e l’Associazione Autori di Immagini..

Seguirà, alle 19:00 presso Palazzo Fauzone Relais (via Vico n.8), la premiazione della seconda edizione di “Il mio primo libro di figure”, dove si scoprirà chi, tra le dieci illustratrici esordienti selezionate, vincerà la seconda edizione del concorso e firmerà un contratto editoriale. La serata inaugurale dell’ottava edizione del Festival Illustrada si concluderà presso il cortile della biblioteca con una cena conviviale accompagnata dalla musica di CULTURECLUB51muzikselector e una sessione di firmacopie con autori e illustratori.

Sabato 7 settembre, dalle 10 alle 22, il festival entra nel vivo con tanti laboratori creativi per bambini, mostre di illustrazione, visite guidate, letture ad alta voce e la mostra mercato con più di quaranta artisti provenienti da tutta Italia. Tra gli appuntamenti dedicati a illustratori e aspiranti tali, ricordiamo la possibilità di partecipare alla Portfolio Review: un’occasione unica per mostrare il proprio lavoro alla casa editrice Gribaudo (saranno presenti: Massimo Pellegrino, direttore editoriale, Claudia Presotto, responsabile Piano Editoriale, Barbara Franco, autrice di QUID+, collana editoriale per il primo apprendimento, Elisa Fratton, editor Ragazzi) e agli illustratori e fumettisti dell’Associazione Autori di Immagini Gianluca Garofalo e Flavio Rosati. Per partecipare, è necessario iscriversi via mail: beatrice@illustrada.it.

Seguirà, alle ore 18:30, una lezione magistrale dell’ospite d’onore Francesco Tullio ALTAN, moderata dall’esperta di lettura per ragazzi Caterina Ramonda.

La serata si concluderà con l’aperiPINO: un momento di disegno collettivo, aperto a tutti, guidato dall’illustratore Gabriele Pino che proporrà giochi ed esercizi per sciogliere la mano. Non mancheranno firmacopie e musica in attesa dei tradizionali “Feu’ d’la Madòna” (fuochi d’artificio) in occasione della festa del Santuario di Vicoforte.

Domenica 8 settembre continuano i laboratori creativi con gli illustratori per diverse fasce d’età. A causa del numero limitato di posti, ricordiamo che è necessaria la prenotazione su Eventbrite. Sarà anche l’ultimo giorno per immergersi nell’arte di Simone Rea, Federico Appel e Anna Mosca: l’esposizione di Altan sarà visitabile gratuitamente fino al 6 ottobre.

Il festival si concluderà in compagnia delle letture ad alta voce con il duo Loredana Bertolotto e Barbara Ghezzi, che ci accompagnano fin dalla prima edizione.

Il salotto del libro, tra sabato e domenica, ospiterà: Carmen Plaza Abanto, art director di Historias Para Todos, la collana del Fondo Editoriale dell’Universidad César Vallejo (Perù), Isabella Labate, vincitrice del Premio Andersen come migliore illustratrice nel 2024, Anna Mosca, con la prima presentazione in assoluto del suo libro d’esordio nato dalla prima edizione del concorso “Il mio primo libro di figure”, il fumettista Lorenzò Mò con la sua ultima opera “Palloncino e Gabotteo” (Gallucci editore) e Marco Paschetta per la presentazione del suo libro “L’uomo che vendeva il tempo” scritto da Luca Cognolato (Terre di Mezzo Editore). L’illustratore prenderà parte anche a un talk con la casa editrice torinese Diabolo durante il quale si parlerà di fumetto, illustrazione e della collana “I Peperini”, dedicata ai più giovani.

L’ingresso al festival è libero e gratuito. Per consultare il programma completo e dettagliato, si rimanda alla pagina dedicata sul sito: www.illustrada.it/programma

Il Festival Illustrada è promosso da Illustrada Associazione Culturale grazie al patrocinio e il sostegno del Comune di Mondovì, il contributo di Fondazione CRC, Coop Liguria, Casa Security, Fondo Editorial Universidad César Vallejo, Rotary Club Mondovì e Scuolorando, con il patrocinio di ATL e di Associazione Autori di Immagini.

Si ringrazia anche la Proloco di Vicoforte, il Comune di Roccaforte M.vì, Palazzo Fauzone Relais, la Fondazione Museo della Ceramica Vecchia di Mondovì, l’Associazione La Funicolare, il premio Il Gigante delle Langhe, Gribaudo Editore, la Libera Accademia d’Arte Novalia, il festival Zerodiciannove e Imaginé – piccolo festival della narrazione per figure.