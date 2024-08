Base Dawgz: la presale chiude il 28 agosto e intanto supera i 3 milioni di dollari

Base Dawgz ($DAWGZ) è emerso come uno dei progetti più promettenti nel settore delle criptovalute, grazie alla sua innovativa meme coin multi-chain. Con la presale che si avvicina alla chiusura, il progetto ha già raccolto oltre 3 milioni di dollari, dimostrando un notevole successo e attirando l'attenzione di molti investitori.

La presale terminerà il 28 agosto, offrendo un'ultima opportunità per acquisire i token DAWGZ a un prezzo vantaggioso. Questo straordinario risultato non solo testimonia l'interesse crescente per il progetto, ma sottolinea anche la sua capacità di attrarre capitali significativi in un mercato altamente competitivo.

Caratteristiche distintive e innovazioni

Base Dawgz si distingue nel panorama delle criptovalute per la sua natura multi-chain, un'innovazione notevole nel settore delle meme coin. Questa caratteristica consente al token DAWGZ di operare su diverse blockchain, tra cui Solana, Ethereum, Avalanche, Polygon e BNB Chain. La capacità di interagire con più reti aumenta notevolmente la flessibilità e l’accessibilità del token, offrendo agli utenti la libertà di scegliere la blockchain più adatta alle loro esigenze in termini di velocità e costi di transazione.

L’interoperabilità è fondamentale in questo contesto, poiché permette a Base Dawgz di superare le limitazioni tipiche delle criptovalute mono-rete. Utilizzando le tecnologie Wormhole e Bridge, il progetto garantisce una connessione fluida e sicura tra diverse blockchain. Wormhole, infatti, funge da protocollo universale decentralizzato che connette e integra vari ecosistemi blockchain, migliorando l’interoperabilità dei token supportati. Allo stesso modo, la tecnologia Bridge ottimizza l’usabilità del token, facilitando le transazioni e le interazioni attraverso una varietà di reti blockchain.

Queste innovazioni non solo ampliano il raggio d’azione di Base Dawgz ma migliorano anche l’esperienza utente, rendendo il token una scelta attraente per gli investitori e gli utenti che cercano una soluzione versatile e all’avanguardia nel mercato delle criptovalute.

Opportunità di guadagno e incentivi

Base Dawgz offre diverse modalità per guadagnare con il suo token DAWGZ. In primo luogo, il sistema di staking permette agli investitori di guadagnare ricompense bloccando i loro token per un periodo definito, beneficiando di un APY molto competitivo. Inoltre, il programma share-to-earn consente di guadagnare una commissione del 10% sui nuovi investimenti generati attraverso i link condivisi, incentivando così la promozione del progetto.

Durante la prevendita di Base Dawgz, gli investitori possono acquistare token DAWGZ a un prezzo scontato, approfittando di un'opportunità esclusiva per ottenere un potenziale guadagno maggiore una volta che il token sarà quotato su exchange di primo livello. Il progetto prevede anche un programma di commissioni legate ai referral che premia chi porta nuovi investitori.

In futuro, sono previsti airdrop per i membri più attivi della community, che potranno accumulare punti partecipando a iniziative social. Queste opportunità offrono agli investitori diversi modi per massimizzare i loro rendimenti e coinvolgersi attivamente nel progetto.

Prospettive future e roadmap

Le prospettive future di Base Dawgz sono particolarmente promettenti, grazie alla sua strategica roadmap e ai piani di espansione. Dopo la conclusione della presale, il progetto prevede il lancio sui DEX (exchange decentralizzati) come Coingecko e CoinMarketCap, per poi passare ai CEX (exchange centralizzati) di alto livello, tra cui Binance. Questo percorso mira a garantire una maggiore visibilità e accessibilità del token DAWGZ, attirando ulteriori investimenti e consolidando la sua posizione nel mercato.

Gli esperti sono ottimisti riguardo al progetto, grazie alla sua innovativa natura multi-chain e alle solide fondamenta tecnologiche. L'audit di sicurezza effettuato da Solid Proof ha confermato l'affidabilità del progetto, rassicurando gli investitori sulla sua integrità. Con questi solidi risultati e una roadmap chiara, Base Dawgz è ben posizionato per diventare una meme coin rilevante nel panorama delle criptovalute.

Come comprare Base Dawgz

Acquistare Base Dawgz durante la presale è semplice e vantaggioso. Attualmente, il token DAWGZ è in vendita a un prezzo speciale prima della chiusura della presale prevista per il prossimo 28 agosto. Ecco una guida passo-passo per partecipare alla prevendita:

Crea un wallet compatibile: Scegli un wallet compatibile con Base, come MetaMask, Coinbase Wallet, Wallet Connect o Trust Wallet. Configura e finanzia il wallet con una delle criptovalute accettate: ETH, USDT, BNB, AVAX o SOL.

Scegli un wallet compatibile con Base, come MetaMask, Coinbase Wallet, Wallet Connect o Trust Wallet. Configura e finanzia il wallet con una delle criptovalute accettate: ETH, USDT, BNB, AVAX o SOL. Collega il wallet alla presale: Visita il sito ufficiale della presale di Base Dawgz . Clicca su “Connect Wallet” e segui le istruzioni per collegare il tuo wallet.

Visita il . Clicca su “Connect Wallet” e segui le istruzioni per collegare il tuo wallet. Acquista i token DAWGZ: Una volta collegato, inserisci l’importo desiderato e conferma l’acquisto. I token DAWGZ verranno registrati nel tuo wallet e saranno disponibili alla chiusura della presale.

Una volta collegato, inserisci l’importo desiderato e conferma l’acquisto. I token DAWGZ verranno registrati nel tuo wallet e saranno disponibili alla chiusura della presale. Rimani aggiornato: Segui i canali ufficiali su Telegram e X per le ultime notizie e aggiornamenti sul progetto.

