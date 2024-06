Base Dawgz: la meme coin multichain raggiunge 2 milioni di dollari in prevendita

Il token DAWGZ di Base Dawgz è in prevendita ed è già un successo, avendo raccolto $2 milioni in pochi giorni. Di conseguenza, il token sta diventando un concorrente molto forte sulla blockchain Base, già consolidata sul mercato.

Il token ha una grande tendenza a diventare virale, tanto che diversi esperti ne consigliano l’acquisto. Alcuni affermano addirittura che il token ha tutte le carte in regola per esplodere presto.

Questa nuova multichain ha già raccolto più di $2 milioni in prevendita

Con una prevendita attiva e molto intensa, il token DAWGZ ha già raccolto poco più di $2 milioni, formando già ai suoi inizi una comunità affiatata. Ora si prevede che il prezzo del token aumenti gradualmente fino alla sua quotazione, che dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno. Chi desidera investire in questo promettente token deve quindi affrettarsi.

Il progetto opera sulla blockchain di Base e mira a portare qualità alla rete. Non sorprende che il progetto si distingua per essere una multichain. In altre parole, all'interno dell'ecosistema Base Dawgz, gli investitori possono effettuare transazioni più veloci operando su più blockchain. Il token supporta le principali criptovalute presenti sul mercato, come ETH, Base, SOL, la catena L2 di Coinbase, BNB, Polygon e AVAX.

Il collegamento tra le chain avviene tramite il sistema bridge, che funziona come un portale. Le tecnologie Bridge e Wormhole sono responsabili della qualità della connessione. Il Wormhole in particolare funziona come un protocollo universale decentralizzato che collega le blockchain, garantendo l'interoperabilità tra gli ecosistemi supportati.

La tecnologia Bridge è responsabile del miglioramento dell'usabilità del token. In altre parole, fa sì che le funzionalità operino in modo pulito. In questo modo, l'ecosistema Base Dawgz è pronto a consentire l'utilizzo dell'ecosistema per funzioni innovative.

Il progetto Base Dawgz ha diverse funzionalità

Alla base dell’ecosistema c’è il classico cane che appassiona gli investitori da sempre; ma questo non deve ingannare, perché in realtà Dawgz non è un token privo di utilità.

Proprio questo elemento è quello che rende il progetto tanto appetibile: il token è popolare per le sue caratteristiche e per i suoi casi d’uso, primo tra tutti il fatto di essere multichain e garantire quindi interoperabilità.

È prevista anche la creazione di un sistema di staking. In questo modo, gli investitori potranno presto allocare i loro token DAWGZ in un pool di liquidità e guadagnare un reddito passivo. Il team di sviluppo non ha ancora commentato la creazione del sistema di staking, tuttavia la tokenomica del progetto prevede che il 20% dei token sia destinato all'iniziativa.

Come acquistare i token Dawgz

Come per tutti gli asset in prevendita, i token DAWGZ vengono venduti solo sul sito ufficiale del progetto. Dopo la quotazione, i token dovrebbero circolare sui principali DEX e CEX, aumentando il prezzo di mercato.

Coloro che scelgono di acquistare in prevendita possono collegare il proprio wallet digitale al widget sul sito ufficiale e acquistare i token con ETH o USDT e attendere la fine della prevendita per reclamarli.

Inoltre, bisogna prendere in considerazione l'idea di acquistare ora a prezzo ridotto, sfruttando al massimo l'opportunità di investire nella migliore multichain del momento.

Conclusioni

Base Dawgz è un progetto che sta attirando l’attenzione degli investitori non solo per il successo della prevendita, ma anche per le caratteristiche della rete di riferimento, ovvero Base.

Attualmente Base sta avendo un certo successo, e in più la meme coin Base Dawgz risulta interessante ai più perché è multichain, quindi permette lo spostamento su altre reti come Solana ed Ethereum.

Dal momento poi che Base Dawgz oltre ad avere un’utilità è fornito anche di un meccanismo di staking che permette di generare reddito passivo, non stupisce che gli utenti si affrettino a investire. Per conoscere tutte le novità è possibile consultare l’account X e Telegram.

