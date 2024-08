Al CFP CeMon di Ceva aperto il bando per diventare Operatore Socio Sanitario

Sono aperte le iscrizioni al corso per diventare Operatore Socio Sanitario (ai sensi della D.G.R. n. 3-5145 del 31/05/2022).

Il corso sarà attivato presso la sede del CFP CeMon di Ceva che, in convenzione con l’Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida, il Consorzio per i servizi socio assistenziali del Monregalese e l’A.S.L. CN1, vista la D.D. Regione Piemonte n° 330 del 21/06/2022, organizza per l’anno formativo 2024/2025 n° 1 corso di prima formazione per Operatore Socio-Sanitario che si svolgerà presso il seguente indirizzo: sede operativa “Ernesto Rebaudengo” di Ceva in C.so IV Novembre 10/A.

IL CORSO