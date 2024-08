Girandola di trasferimenti per l'Arma provinciale: sarà il colonnello Piras a sostituire il comandante Carubia

Il colonnello Giuseppe Carubia, che dal 10 settembre non guiderà più l'Arma provinciale

Prenderà servizio il prossimo 10 settembre, con la cerimonia che segnerà il passaggio tra il colonnello Giuseppe Carubia e il colonnello Marco Piras al comando dell'Arma dei carabinieri in provincia di Cuneo.

Carubia, agrigentino, comandante provinciale da quasi tre anni, cede il comando per trasferirsi a Torino, dove è stato chiamato a dirigere la Caserma Cernaia, Scuola Allievi Carabinieri Torino.

Il colonnello Piras arriva invece da Sondrio, dove ha ricoperto analoguo ruolo del collega Carubia.

Classe 1976, nativo di Roma, ha un curriculum di grande prestigio, tra i quali, nel 2015, l'incarico presso lo Stato Maggiore della Difesa, come ufficiale addetto presso l'Ufficio Affari Giuridici Internazionali - NATO, ONU ed Organizzazioni Multilaterali. E' stato più volte all'estero, dal Mali al Kosovo alla Bosnia al Ciad, dove ha ricperto diversi incarichi, tra i quali quelli di intelligence. Ha tre lauree e parla correntemente il francese e l'inglese. Numerose

Prima dell'incarico di comandante provinciale a Sondrio, ha guidato per tre anni il Reparto Operativo a Siracusa. A settembre 2021 il trasferimento nella provincia lombarda e, dal 10 settembre, qui a Cuneo.

E restando nell'ambito del Reparto Operativo, a metà settembre lascerà l'incarico di comandante provinciale anche il tenente colonnello Angelo Gerardi, che sarà trasferito a Nuoro per guidare il comando provinciale.

Romano di nascita ma cresciuto a Cagliari, classe 1970, Gerardi lascia l'incarico dopo due anni. A sostituirlo ci sarà il tenente colonnello Daniele Riva, in arrivo da Empoli, dove ha comandanto la locale compagnia carabinieri.

Lascia la Granda, destinazione Torino anche per lui, sempre alla caserma Cernaia, il capitano Matteo Ettore Grasso, comandante del Nucleo investigativo dell'Arma di Cuneo. Non noto, al momento, chi arriverà a sostituirlo in questo incarico.

Tutti gli avvicendamenti avverranno attorno alla metà del mese di settembre.