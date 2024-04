Cade e si frattura una gamba sulla via Normale del Monviso. Interviene il Soccorso Alpino

AGGIORNAMENTO ORE 20.25

Sì è concluso positivamente pochi minuti fa l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sul Monviso.

Dopo che i soccorritori hanno raggiunto l'infortunato e lo hanno stabilizzato, tramite tecniche alpinistiche hanno iniziato a calarlo verso valle. Faticosamente la comitiva ha raggiunto il bivacco Andreotti dove sarebbe stato possibile trascorrere la notte in caso di necessità. Ma siccome le condizioni del vento sembravano migliorate, si è deciso di tentare un recupero con l'elicottero che è avvenuto con successo consentendo di trasferire l'infortunato in ospedale e di riportare a valle il compagno di cordata e i soccorritori.

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGGIORNAMENTO delle 16.35: Al momento le prime squadre sono pronte per essere elitrasportate in quota, presumibilmente nella zona del rifugio Quintino Sella, per poi proseguire via terra. L'infortunato e il suo compagno stanno tentando, lentamente, di scendere di quota in autonomia poiché le condizioni ambientali sono proibitive con vento tempestoso e temperature basse. Seguiranno aggiornamenti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Brutto incidente per un alpinista sulla via Normale del Monviso.

In seguito a una caduta l’uomo si è infatti procurato una frattura a una gamba.

Sul posto stanno intervenendo le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. La chiamata è stata lanciata attorno alle 13.30 da una cordata composta da due uomini di nazionalità francese.

Il forte vento in quota crea però problemi a raggiungere la zona dell'incidente con l'elicottero del 118, che al momento staziona a Pian della Regina in attesa che l’infortunato venga portato a valle dalle squadre di terra.