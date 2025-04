MALTEMPO / Frane e smottamenti, i maggiori disagi nel Monregalese e in alta Langa

Mentre si attende che, dal pomeriggio, si attenuinino i fenomeni sul Piemonte, la regione è alle prese con precipitazioni, frane, smottamenti e fiumi che nelle prossime ore potrebbero tracimare.

Nella provincia di Cuneo, è il Bormida a destare maggiore preoccupazione, al momento, avendo già superato la soglia di pericolo.

Per quanto riguarda il pericolo idrogeologico, che Arpa Piemonte aggiorna ogni quarto d'ora circa, in Granda la maggior parte del territorio è in fascia verde: non si prevedono criticità significative.

Sono invece in ROSSO i comuni al confine con la Liguria, dove le precipitazioni sono particolarmente intense.

In particolare, il rischio è massimo per la zona della Langa monregalese: Camerana, Gorsegno, Monesiglio, Prunetto e Saliceto.

Qui la situazione generale del Piemonte e della nostra provincia, dove le maggiori criticità sono nell'area del Monregalese, in particolare lungo l'asse del Tanaro, e nei comuni al confine con Asti.

In queste zone le precipitazioni hanno superato i 100 millimetri in 24 ore.

Il livello idrometrico dei corsi d'acqua non è al momento preoccupante. L'unico fiume che ha raggiunto la soglia di pericolo è il Bormida, al confine tra la provincia di Cuneo e qualla di savona, dove al momento si registrano le criticità maggiori.

Da Ceva, il sindaco Fabio Mottinelli evidenzia come la situazione sia comunque sotto controllo: "Prosegue in modo capillare e con grande attenzione l'operazione di monitoraggio del territorio comunale. I corsi d'acqua sono sotto controllo, ci si è attivati in modo particolare per la verifica di eventuali eventi franosi. Al momento la situazione non sta destando preoccupazione, le strade comunali sono tutte aperte e percorribili".

Qui la provinciale tra Ceva e Paroldo, dove la frana è già stata rimossa