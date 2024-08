E' mancata a 84 anni la maestra Diana Rigoni, madre del dirigente scolastico cuneese Paolo Romeo

Diana Rigoni in Romeo, origini venete e vita condotta quasi integralmente in Granda, si è spenta questa mattina venerdì 30 agosto. Aveva 84 anni.

Insegnante di scuola primaria in diversi istituti cuneesi, ha lasciato nei numerosissimi allievi cui ha insegnato un indelebile ricordo di maestra e persona sensibile e dall'animo determinato e buono.

Il suo percorso di formatrice ha trovato un repentina interruzione alla soglia dei 50 anni a causa di una condizione di salute compromessa, ma cionondimeno non ha mancato di condurre appieno anche la seconda parte della propria esistenza.

Il dolce ricordo da parte del figlio Paolo: "Chiunque l'abbia conosciuta non ha potuto non volerle bene perché amava tutti, vedeva solo il positivo, non conosceva sentimenti di ostilità o inimicizia: fuori dal mondo in questo senso. Sempre disponibile per sostegno ai poveri e alle azioni sociali a vantaggio degli ultimi."

Bontà, affabilità e spinta costante all'accoglienza e alla solidarietà hanno dunque attraversato le varie età della sua vita, per la bellezza di sessantatre anni condotta al fianco del marito Carlo Romeo, funzionario del Provveditorato agli Studi di Cuneo in quiescenza, che lascia insieme ai figli Nicoletta - medico in ospedale - e, come detto, Paolo - prima insegnante e, da alcuni anni, dirigente scolastico, in ultimo presso il liceo De Amicis e dalla prossima settimana presso l'Istituto Bianchi/Virginio. A piangere la sua scomparsa anche la sorella Albarosa e i nipoti Davide, con Virginia, e Nicolò, con Sara.

Le esequie della maestra Rigoni verranno celebrate sabato 31 agosto alle ore 14,30 presso la parrocchiale del Sacro Cuore di Gesú di Cuneo, proveniendo dall'abitazione di via Quintino Sella 2, mentre la salma verrà tumulata presso il camposanto di Dronero.