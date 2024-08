Un successo il ciclo di incontri informativi di FdI in Granda

Si è concluso oggi ad Alba, in Piazza Michele Ferrero, il ciclo di incontri informativi promossi da Fratelli d’Italia nelle principali località della provincia.

L’iniziativa, che ha coinvolto attivamente cittadini e turisti a Limone Piemonte, Argentera, Alba e Cherasco, aveva come obiettivo la presentazione delle riforme e delle iniziative messe in campo dal Governo Meloni, mantenendo un dialogo costante con il territorio.

William Casoni, Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, ha espresso grande soddisfazione per l’esito positivo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di far conoscere l’attività del Governo ai concittadini: “Questi incontri sono stati fondamentali per avvicinare la politica alla gente e per illustrare le misure che stiamo adottando per migliorare il futuro del nostro Paese”.

Casoni ha voluto ringraziare tutti i coordinatori territoriali, i responsabili, gli eletti e i militanti che hanno contribuito con dedizione all’organizzazione degli eventi in ogni città. “Il successo di questa iniziativa – ha dichiarato Casoni – è stato il risultato del lavoro di squadra e dell’impegno di tutti coloro che, a Limone Piemonte, Argentera, Alba e Cherasco, hanno reso possibili questi momenti di incontro e confronto”.

L’evento conclusivo di Alba ha rappresentato non solo la chiusura di un ciclo di incontri, ma anche un ulteriore passo avanti nell’impegno di Fratelli d’Italia per una politica più vicina ai cittadini e per un’Italia più forte e coesa.