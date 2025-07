Tenda, Bergesio (Lega): "Apertura tunnel un successo per il territorio. Risposte concrete al traffico, polemiche strumentali"

“L’apertura del nuovo tunnel del Tenda, fortemente voluta e sostenuta dal Vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, rappresenta una vittoria significativa per il nostro territorio e per tutti i cittadini della provincia di Cuneo e oltre. Le polemiche sollevate nei giorni scorsi da alcuni appaiono pretestuose e denotano una visione miope rispetto ai reali benefici di quest'opera infrastrutturale, attesa da decenni”.

Lo dichiara il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, commentando l'apertura della galleria e le reazioni giunte dal territorio.



“È innegabile – prosegue il Senatore Bergesio – che l’inaugurazione del nuovo tunnel sia stata accolta con grande favore dagli automobilisti. Lo abbiamo visto con i nostri occhi: nei primi tre giorni di apertura, circa diecimila veicoli hanno già transitato attraverso la galleria, un dato significativo che conferma l'urgenza e la necessità di quest'opera. Il flusso veicolare, che per anni ha congestionato la viabilità ordinaria, riversandosi su strade provinciali e statali come la SS 28 del Colle di Nava, troverà finalmente una valvola di sfogo essenziale. Questo non solo migliorerà la fluidità del traffico e la sicurezza stradale, ma contribuirà anche a decongestionare i centri abitati, riducendo l'inquinamento e il disagio per i residenti. Ricordiamo che, prima della chiusura nel 2020, il vecchio traforo del Tenda contava oltre un milione di transiti annuali: questo nuovo collegamento è destinato a ripristinare e migliorare quella capacità vitale per la nostra economia”.



Bergesio sottolinea l'importanza strategica dell'opera: “Il tunnel del Tenda non è solo un collegamento con la Francia, ma un asse fondamentale per il turismo, il commercio e lo sviluppo economico della nostra provincia. Dopo anni di attese e disagi, è giunto il momento di guardare avanti con pragmatismo e concretezza. La Lega ha sempre sostenuto con forza la realizzazione di questa infrastruttura e continuerà a vigilare affinché vengano garantiti i massimi standard di sicurezza e di efficienza. Invitiamo chi oggi critica a riconoscere i fatti: quest’opera porterà benefici tangibili a tutti, e non è il momento di alimentare sterili polemiche politiche”.



"Sono numerose le attestazioni di soddisfazione e gratitudine ricevute dai tanti che hanno transitato, messaggi che condivido con il Ministro Salvini e ad ANAS per l’impegno continuo e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato”, dice ancora il parlamentare cuneese della Lega.



Il senatore Bergesio conclude ribadendo l’impegno della Lega sul territorio: “Il nostro obiettivo è sempre stato e rimarrà quello di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e del territorio, e l'apertura del tunnel del Tenda ne è la chiara dimostrazione. Continueremo a lavorare per garantire le infrastrutture necessarie allo sviluppo del Piemonte e della nostra Provincia, di cui conosciamo bene nei dettagli la necessità superando le difficoltà con determinazione e visione a lungo termine”.