Saluzzo, in località Ruata Eandi un impianto di codigestione anaerobica per la produzione di biometano

È stata presentata in municipio a Saluzzo una richiesta di variante al Piano regolatore relativa ad un impianto di codigestione anaerobica per la produzione di biometano che dovrebbe sorgere in località “Ruata Eandi”, lungo la provinciale in direzione Scarnafigi.

Una questione di cui si era vociferato nelle settimane passate ma di cui ancora poco o nulla si sa.

Commenta Giovanni Damiano, capogruppo della minoranza consiliare: “Abbiamo appreso la notizia della presentazione della richiesta di variante al Piano regolatore comunale per l’impianto di bio metano in Ruata Eandi.

É un progetto che passerà in Conferenza dei servizi, per cui non verrà solo coinvolto il Comune di Saluzzo, ma anche la Provincia di Cuneo ed altri enti.

Ha comunque un forte impatto in termini sociali, economici ed ambientali. Non possiamo farci trovare impreparati su un tema così delicato. Come minoranza – afferma Damiano - siamo disponibili alla piena collaborazione a partire dalla Commissione urbanistica”.

L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio informatico del Comune dal 19 giugno ed è consultabile per 30 giorni, fino al 19 luglio, negli uffici in orario di apertura.

Eventuali informazioni o chiarimenti sulla variante potranno essere richieste in municipio – Settore Sviluppo compatibile del territorio – Ufficio Urbanistica – piano seminterrato, in orario di apertura al pubblico (tel 0175 211339- 337).

Per tutto il periodo di pubblicazione chiunque potrà presentare osservazioni e proposte, per iscritto, su carta libera, indirizzate al sindaco della Città di Saluzzo.