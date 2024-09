77ª Fiera della Meccanica Agricola di Saluzzo: Olimac, azienda mondiale legata all'agricoltura del territorio

Da sabato 31 agosto e fino a lunedì 2 settembre, l’area espositiva di 40 mila metri quadrati del Foro Boario di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri, 16), è teatro della 77ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, giunta alla 16° edizione Nazionale.

La frutticoltura, l’innovazione nella meccanizzazione, l’allevamento della razza bovina Frisona, la produzione e la lavorazione legno saranno anche quest’anno i protagonisti della fiera specializzata che vanta 550 stand espositivi e garantisce l’opportunità di incontrare i protagonisti del settore primario, che da sempre caratterizzano il paesaggio agricolo della pianura e delle valli del Monviso.

La Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla Città di Saluzzo in collaborazione con le aziende del settore – Supertino, Vaudagna, Olimac – ed eVISO.

La tradizionale rassegna di fine estate si inserisce tra gli eventi della grande Festa Patronale di San Chiaffredo, che dal 29 agosto al 5 settembre, offrirà al pubblico una settimana ricca di musica e di spettacoli.

Tra gli stand abbiamo incontrato Francesco Imbimbo, Responsabile Commerciale di Olimac, azienda che dai lontani anni '60 è costantemente presente all'importante rassegna saluzzese e che nel corso di questi 60 anni si è profondamente trasformata diventando leader mondiale del settore.

Oltre sessant’anni fa, nei primi anni ‘50, il geniale cuneese Emilio Olivero progettò e brevettò una macchina per la raccolta del mais denominata Testata Integrale. Le innovative soluzioni tecniche utilizzate e la particolare sagoma ad anfiteatro della macchina, consentivano di alimentare in modo ottimale la mietitrebbia, per dividere le pannocchie dallo stelo e sgranellare il mais lasciando sul terreno gli steli ad andane. Per l’epoca fu una rivoluzione: fino ad allora si piantava poco mais perchè la raccolta era difficoltosa. Con l’introduzione della Testata Integrale di Olivero le coltivazioni di mais divennero sempre più importanti e diffuse.

Maria, figlia di Emilio Olivero, sposò un altro uomo capace di trasformare idee lungimiranti in realtà tangibili: Giuseppe Carboni. Insieme alla moglie, Carboni dette vita alla Olimac che, anno dopo anno, si impose con macchine per la raccolta del mais sempre più prestazionali, prima sul mercato nazionale e poi su quelli internazionali.

A partire dagli anni ‘80 con l’ingresso in Azienda dei figli Lorenzo e Daniela, che guidano l’impresa di famiglia insieme al padre, si determina un ulteriore impulso all’attività. In Olimac, la parola d’ordine è “innovare per crescere”. Lorenzo Carboni è l’ideatore degli spannocchiatori brevettati Drago e figura determinante per lo sviluppo tecnologico dell’Azienda. Daniela Carboni è l’anima femminile dell’Azienda che guida con gentile determinazione i reparti amministrativi, finanziari e marketing.

Nei primi anni 2000 la famiglia Carboni ha deciso di costruire un nuovo stabilimento. Ragionando in prospettiva e guardando oltre, ha scartato le scelte ovvie, ha sposato la filosofia della ricerca e dei grandi investimenti strutturali e tecnologici, ha trasformato idee innovative in concreta realtà: il nuovo stabilimento Olimac inaugurato nel 2011, frutto della dedizione e della passione per un’attività imprenditoriale che si è trasformata in progetto di vita, è un complesso industriale e tecnologico totalmente robotizzato, unico nel panorama mondiale del settore.

Oggi Olimac è leader mondiale nella progettazione e costruzione di testate mais ed esporta in tutto il mondo il 98% della produzione. Olimac si conferma inoltre come unica Azienda al mondo che progetta e costruisce integralmente tutti i componenti degli spannocchiatori mais all’interno del proprio stabilimento. Un’Azienda di eccellenza, in costante espansione strutturale e tecnologica, con una qualità produttiva superiore alla media.

La terza generazione della famiglia Carboni è già al lavoro con nuove idee di crescita.