Cuneo, Incanti in città si chiude con lo spettacolo per bambini "I tre porcellini"

Ultimo appuntamento della Rassegna "Incanti in città" a Cuneo: domenica 8 settembre, alle ore 17.30, ai Giardini Carolina Invernizio, il Centro Teatrale Corniani, porterà in scena “I Tre Porcellini”.

Uno spettacolo di pupazzi animati, una delle fiabe più raccontate e conosciute da tutti che nella interpretazione di Maurizio Corniani evidenzierà in modo particolare i comportamenti differenti dei tre porcellini: Timmi è la raffigurazione del bambino nei primi anni d’infanzia alla scoperta del mondo che lo circonda con tutte le ansie e le paure per ciò che non conosce; Tommy è nella fase adolescenziale e perciò deride e si prende gioco del fratello più piccolo, oltre ad affrontare il quotidiano come una continua sfida;

Gimmi è il fratello più adulto che tiene le fila della situazione e calcola ogni suo movimento in funzione della sicurezza e della tutela dei due fratelli minori. In fine il lupo è il cattivo di turno che cercherà di aggirare gli ostacoli che si porranno tra lui e la sua infinita fame di porcellini. C’è la farà a saziarsi? Non vi resta che scoprirlo.

Alle bambine e ai bambini presenti verrà data una tessera valida per un ingresso omaggio per la rassegna invernale. Il voucher sarà da convertire in biglietto omaggio esclusivamente alla cassa del teatro Toselli a partira da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.