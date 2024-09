Raduni estivi Fidal Piemonte, oltre 220 ragazzi si sono allenati a Mondovì con gli olimpionici Osakue, Sottile e Dodd

Concluso con grandi numeri il raduno regionale del Piemonte di Mondovì: una tradizione che va avanti, ininterrottamente, dal 1999, anno di costruzione della pista “Fantoni Bonino”. L’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo del presidente Boselli, come sempre, ha dato il supporto logistico e organizzativo al Comitato Piemontese.

Quest’anno dal 21 al 29 agosto, oltre ai gruppi del settore Velocità e Ostacoli, agli ordini rispettivamente dell’ex azzurro Marco Menchini e di Luca Chirio, sono stati presenti anche gli atleti dei settori Salti e dei Lanci, coordinati da Valeria Musso e da Maria Marello supportati dagli olimpionici Daisy Osakue – pluri campionessa italiana, detentrice del record italiano e reduce dall’8° posto di Parigi, e Danniel Thomas Dodd, giamaicana, 13ª getto nel peso. Stefano Sottile, splendido quarto nell’alto, ha voluto esserci, seppure per una sola giornata, incastrato tra le tappe di Corzow e di Roma della Diamond League.

Presenti anche i giovani della categoria ragazzi, impegnati in un “mini raduno” agli ordini di Samuel Agostino che ha saputo brillantemente coinvolgere gli atleti e trasferire loro le nozioni tecniche. In tutto, oltre 220 atleti e 20 tecnici societari provenienti dal Piemonte, dalla Valle d’Aosta e dalla Liguria, hanno partecipato al collegiale, ospitato presso l’Hotel Commercio di Roccaforte per l’intero periodo di stage.

Nella serata di martedì 27 agosto, l’assessore allo Sport del Comune di Mondovì Alessandro Terreno ha voluto portare il suo tradizionale saluto alla presidente regionale Fidal Clelia Zola, al Vicario il cuneese Graziano Giordanengo (nonché riferimento del Comitato Provinciale attualmente commissariato) e agli atleti presenti. Terreno ha poi omaggiato la Osakue, la Dodd e Sottile, di un piccolo riconoscimento per i risultati ottenuti: una mongolfiera e un galletto in ceramica simboli della Città di Mondovì.

Clelia Zola: "Un progetto che cresce ogni anno"

"Ogni anno il Progetto cresce in qualità e quantità. Daisy e Stefano sono i migliori esempi per questi ragazzi, perché qualche anno fa erano qui come voi ora», sottolinea la presidente regionale Clelia Zola nel suo intervento. «Il mio grazie e quello del comitato regionale va all’Atletica Mondovì nelle persone del presidente Boselli e del segretario Priale, all’Amministrazione comunale, al sindaco Robaldo e al suo assessore allo sport Terreno e all’hotel Commercio nella persona dell’insostituibile Emanuele".

"La Fidal Piemonte prosegue nel suo momento felice per quanto riguarda la crescita del numero di tesserati e delle manifestazioni organizzate: in particolare la Provincia di Cuneo è un territorio particolarmente attivo come dimostrano le tante gare, dalla pista alla strada, presenti in calendario. Sappiamo quanto sia difficile, ma la passione e l’entusiasmo che continuano ad accompagnarci rappresentano la certezza che insieme potremo ancora sognare di raggiungere traguardi importanti".

Fabio Boselli: "Esperienze che segnano"

Commenta così Fabio Boselli, presidente dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo: "Ci fa enormemente piacere poter proseguire questo progetto ormai ultraventennale. È davvero bello vedere tanti ragazzi faticare in campo e sulle pedane, sempre con il sorriso. Sono esperienze capaci di lasciare il segno. Un plauso va fatto a tutti i tecnici responsabili di settore per l’impegno profuso e la dedizione".





