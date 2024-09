Al Ristorante Orselli di Melle la stagione è giusta, e ricca, di profumi di fine estate

La Valle Varaita sta regalando il meglio di sé in tema di gusti e profumi, soprattutto con una ricca produzione dei suo rinomati funghi porcini e al Ristorante Orselli di Melle Diego, con il suo staff, non può fare a meno di divertirsi in cucina a realizzare prelibatezze per esprimerne tutta la bontà.

Li potrete quindi gustare l impanati, trifolati con le carni e con i tajarin, insomma per tutti i gusti.

Naturalmente non mancheranno dal menù tutti i piatti della tradizione come le Raviole delle Valvaraita e l’iconico Tumin del Mel impanato e fritto, le patate al caramello e aiolí. E, per gli amanti della carne di qualità, le superbe bistecche maturate nel frigo di frollatura del Ristorante.

Il Ristorante Orselli è aperto tutte le sere e sabato e domenica a pranzo.

Non perdete di vista i gazebo arancioni per mangiare ancora fuori godendosi il fresco della Vallata. Trovate gli Orselli a Melle in Via Tre Martiri 53, terza entrata del paese arrivando da Saluzzo e prima scendendo dalla valle, sfruttate il grande parcheggio riservato.

Se volete prenotare: 371 468 8012