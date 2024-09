A Boves la creatività diventa cura con il progetto "Arte-in-comunità"

"Le malattie mentali sono ladre di presente e di futuro. Erodono in modo subdolo la qualità dell’esistenza così come il tempo, fino a sottrarre mesi o anni di vita".



È con l' esito di queste lunghe sottrazioni che gli operatori che lavorano presso la casa della salute di Boves si confrontano ogni giorno con il pensiero che dignità e inclusione siano mete possibili. Sono convinti che si possa riabilitare anche se non possono guarire. Ricercare, costruire, progettare interventi volti al benessere delle persone - nonostante e oltre la malattia - sono gli obiettivi educativi che si perseguono.



E poi succede che un bisogno incontra un’idea e la creatività diventa cura. Questa è la storia del progetto 'Arte in-comunita', pensato e gestito in collaborazione tra gli educatori e operatori della comunità alloggio e i docenti della scuola edile di Boves. Un progetto che ha consentito a 9 ospiti di frequentare 500 ore di lezione e sperimentarsi in tecniche di muratura, decorazione, mosaico ...e non solo. Un percorso che ha portato alla realizzazione di prodotti che narrano storie di vita e alla Alcuni prodotti saranno esposti in una mostra presso i locali della Confraternita Santa Croce messi a disposizione dal comune di Boves, altri sono diventati arredo del parco attorno alla Comunità.



L'inaugurazione della mostra si terrà il 13 settembre alle ore 17,30 e proseguirà anche il giorno successivo (ore 9.30-17.30). Tale opportunità rappresenta un’occasione di visibilità e incontro con la popolazione partendo dalla valorizzazione dell'impegno di ogni singolo ospite della struttura.