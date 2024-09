Bra, don Gigi Coello predicatore nel settimo giorno di Novena alla Madonna dei Fiori

Don Gigi è arrivato da Beinasco, dove attualmente esercita la sua missione nelle parrocchie di Gesù Maestro e San Giacomo Maggiore. Un’opera iniziata il 1° giugno 1996, quando venne ordinato prete nel Duomo di Torino per imposizione delle mani dell’Arcivescovo cardinale Severino Poletto, aveva 25 anni. Un momento importante, un passo consapevole in cui scelse con amore di dedicare la sua vita al Signore, di sorreggere il popolo cristiano di certezze e in cerca di speranza.

La pioggia caduta forte e incessante nella prima mattinata non ha scoraggiato i fedeli che hanno riempito i banchi del Santuario già per il Rosario e la Messa delle ore 6, orientata sul tema “Essere Chiesa e vivere fraternamente come dono del Signore per il nostro cammino”, con una preghiera particolare per i giovani, secondo il calendario pubblicato qui.