Ultime 24 ore per comprare il token olimpico The Meme Games ($MGMES)

Sta per chiudersi una grande opportunità per tutti coloro che non riescono a resistere al richiamo delle meme coin: la prevendita di The Meme Games ($MGMES) termina domani, 8 settembre. Se non hai ancora messo mano al tuo portafoglio crittografico, sappi che mancano davvero pochissime ore.

L'investimento che fa divertire, ma non troppo

L’innovazione degli investimenti in meme coin è arrivata ad un altro livello con The Meme Games. Questo progetto ambizioso si basa totalmente sulla gamification, poiché integra nel suo ecosistema di gioco le meme coin più famose del mercato con grandi opportunità di staking.

Indipendentemente dal tipo di trader che sei (a breve termine in cerca di rapidi profitti o a lungo termine), qui c’è pane per tutti i denti. Quindi, perché non dare uno sguardo più da vicino a questa incredibile occasione?

The Meme Games si è lanciato nel mondo delle criptovalute proprio mentre il mondo attendeva con ansia le Olimpiadi di Parigi 2024. Una volta che si sono chiuse, il progetto è andato avanti nell’attesa dell’inizio delle Paralimpiadi parigine. Questo perché il team dietro questo progetto ha trasformato la prevendita in un vero e proprio gioco olimpico all’interno della comunità blockchain.

Atleti meme: quando i personaggi fanno la differenza

Giusto per rendere tutto ancora più accattivante, The Meme Games non ha solo lanciato soltanto il suo token $MGMES, ma ha anche presentato una squadra di atleti meme. Si tratta di una corsa dove atleti come PEPE, DOGE, BRETT, WIF e TURBO si sfidano.

Questi personaggi non solo aggiungono un tocco di allegria e leggerezza al progetto, ma offrono anche vantaggi reali agli investitori. Infatti, chi scommette sull'atleta vincente nella corsa di 169 metri, ottiene un bonus del 25% in token MGMES. Chi non vorrebbe vedere il proprio investimento crescere di ¼, mentre si gode la divertente gara?

Tokenomics: il contachilometri dei guadagni

The Meme Games ha scelto una struttura tokenomics ben articolata, in modo da garantire stabilità e crescita del progetto. Ecco come viene distribuita la fornitura totale:

38% per la prevendita.

17,7% ai fondi del progetto.

10% per lo staking.

9,3% per le vincite del gioco.

10% per la liquidità.

15% per il marketing.

Insomma, tutto è stato studiato nei minimi dettagli in modo da attrarre più investitori possibili e consolidare l'ecosistema, creando il perfetto equilibrio tra la distribuzione dei token e il supporto a lungo termine al progetto.

La viralità: il carburante del successo

The Meme Games non è soltanto l’ennesima simpatica meme coin. Il progetto punta tutto sulla viralità attraverso meme collegati a eventi reali e di tendenza. Ogni aspetto delle attuali Paralimpiadi di Parigi 2024 è stato trasformato in un potenziale meme, grazie alle molteplici controversie e curiosità legate all'evento. Tornando indietro alle Olimpiadi, ci vengono in mente l'esibizione drag che ridicolizza "L'ultima cena", la questione dell'identità di genere di Imane Khelif e le misure prese dai organizzatori per evitare che gli atleti condividano letti. Tutto questo è stato trasformato in materiale meme.

Una strategia astuta, perché il divertimento e la discussione generano coinvolgimento. Nel mondo delle cripto, un progetto che riesce a mantenere alto l’interesse del pubblico è sicuramente sulla buona strada per il successo.

Come si acquista il token $MGMES?

Siccome il tempo stringe, e 24 ore passano in fretta, ecco una guida veloce per acquistare i token $MGMES:

prendere il proprio portafoglio digitale Best Wallet o MetaMask e acquistare ETH, USDT o BNB;

andare al sito ufficiale di prevendita e collegare il portafoglio crypto cliccando su "Connect Wallet";

scegliere il metodo di pagamento tra ETH, USDT, BNB o valuta fiat;

inserire l’importo ed effettuare la transazione.

I token verranno inviati al portafoglio soltanto alla fine della prevendita.

Alla fine, vale la pena?

The Meme Games sta suscitando tanto rumore non solo per il suo concetto unico, ma anche per il sostegno che stanno ricevendo da moltissimi esperti della comunità cripto. YouTuber come Cryptonews e analisti del calibro di Jacob Cripto Bury hanno messo in evidenza il potenziale del progetto, affermando che potrebbe crescere fino a 100 volte il valore iniziale.

Quindi sì, c’è un sacco di entusiasmo, ma non dimentichiamo i fattori storici delle meme coin. La viralità è fantastica per il breve termine, ma per garantire il successo a lungo termine, bisogna considerare anche come verrà mantenuto e sviluppato l’ecosistema. The Meme Games è partito col piede giusto grazie alla sua gamification e alla creazione di contenuti meme intriganti, ma resterà da vedere come si evolveranno le cose. Intanto, c’è grande attesa nelle community di X e Telegram del progetto per il lancio del token su DEX il 10 settembre.

In queste ultime ore di prevendita, coloro che puntano su $MGMES non stanno solo comprando un token, ma stanno acquistando il biglietto per una corsa eccitante e divertente. Speriamo che il traguardo sia tanto ricco quanto promettente.

