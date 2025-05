Dimar festeggia i suoi 50 anni e lancia il Grande Concorso Anniversario “Premia la tua spesa”

Dimar S.p.A., storica realtà della grande distribuzione organizzata nel Nord-Ovest d’Italia, celebra il suo cinquantesimo anniversario con un’iniziativa eccezionale dedicata ai suoi Clienti fedeli: dal 26 maggio al 22 giugno 2025 un grande concorso a premi, che mette in palio un montepremi straordinario di oltre un milione di euro, tra cui 10 automobili Fiat 600 HYBRID che saranno assegnate nell’estrazione finale.



Un’occasione unica pensata per ringraziare i clienti che, in cinquant’anni di attività, hanno scelto e accompagnato l’azienda nel suo percorso di crescita.



Il concorso, rivolto a tutti i possessori della carta fedeltà Mercatò e Maxisconto, rappresenta il cuore pulsante delle celebrazioni dell’anniversario, dichiarano Simona e Alessandro Revello, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Dimar S.p.A.: “Il concorso nasce proprio per i nostri Clienti, come segno concreto di riconoscenza per la fiducia dimostrata in questi anni. Abbiamo pensato ad un’iniziativa coinvolgente, un’occasione per restituire valore, rafforzare il legame costruito nel tempo e rinnovare l’impegno verso chi continua a sceglierci ogni giorno”.

Effettuando gli acquisti presso i punti vendita Mercatò, Mercatò Big, Mercatò Extra, Mercatò local con “Fidelity card” e Maxisconto Supermercati con “MaxiCard”, ogni 25€ e multipli (scontrino unico), i Clienti riceveranno una cartolina; inoltre acquistando i prodotti segnalati a scaffale, i Clienti riceveranno cartoline aggiuntive rispetto a quelle già spettanti per la soglia di spesa raggiunta, nel numero indicato per ogni prodotto acquistato. Scoprendo la parte argentata si potrà verificare subito l’eventuale vincita di uno dei premi immediati: in palio buoni spesa da 25€, 50€, 250€ e 500€!

In caso di cartolina non vincente, si potrà ritentare la fortuna entro il 30 giugno 2025, accedendo alsito www.premialatuaspesa.it: seguendo le istruzioni e utilizzando il codice trovato sotto la parte argentata della cartolina si potrà partecipare all’assegnazione immediata di altri buoni spesa da 250€ e 500€ ed accedere automaticamente anche all’estrazione finale, nella quale sono in palio 10 Fiat 600 HYBRID. L’estrazione finale verrà effettuata entro il 18 luglio 2025 (Montepremi 1.087.930,80 euro IVA COMPRESA. Regolamento su www.premialatuaspesa.it)

Dimar S.p.A. ha inoltre celebrato il suo 50° anniversario con un'iniziativa di Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) a favore dei bambini in terapia oncologica. Dal 5 al 18 maggio 2025, i clienti dei supermercati e ipermercati gestiti da Dimar (Mercatò, Ok Market, Catering) hanno potuto donare 2€ in cassa e Dimar ha raddoppiato l'importo. Straordinari i risultati raggiunti (importi lordi):

Donazioni Clienti: 112.878,00 €

Donazione Dimar: 112.878,00 € Totale

Devoluzione: 225.756,00 €

Donazione per ciascuno dei 3 Enti: 75.252,00 €

I fondi raccolti sono stati destinati in parti uguali, a tre enti che si occupano di assistenza, supporto psicologico e ricerca scientifica:

UGI Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini OdV (Torino), Gaslininsieme ETS (Genova, La Collina degli Elfi (Govone – CN)

Questa iniziativa sottolinea l'impegno dell'azienda verso il sociale ed il sostegno al territorio.

Inoltre, a novembre 2025, Dimar lancerà una nuova iniziativa solidale a favore delle donne, sostenendo altre associazioni del territorio, che ogni giorno operano per prevenire e contrastare la violenza di genere.

www.dimar.it