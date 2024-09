Mondovì, la 'Notte bianca' con i Feu dla Madona si rivela vincente: ampio pubblico a Breo e Piazza

Una scommessa vincente quella della prima edizione della "Notte bianca" a Mondovì, che si è tenuta in occasione dei "Feu dla Madona", all'interno della programmazione di Mo.Vì festival organizzato dal Comune con l'associazione culturale Wake Up, con il sostegno di Fondazione CRC.

Sono state tantissime infatti le persone che, già dalla prima serata, hanno raggiunto i diversi punti della Città per godere di cibo, shopping e musica in attesa del tradizionale spettacolo pirotecnico.

"Il bilancio è positivo - spiega l'assessore alle manifestazioni, Alessandro Terreno - i riscontri che abbiamo avuto sia dalle persone sia dalle attività di somministrazione sono state soddisfacenti. Moltissime persone hanno scelto di trascorrere la serata nel centro storico di Breo che è stato protagonista dell'evento, ospitando l'esibizione di Attilio Ferrua e di Ricky in piazza Santa Maria Maggiore, dove si è svolto anche lo “Shuffle Party”, lo show con i Divina e a seguire dj set con dj Chris in piazza Cesare Battisti e in piazza Roma musica anni Novanta con dj Ross e l'esibizione di Marvin e Andrea Prezioso".

"Siamo contenti - prosegue Terreno - che la prima edizione di questa proposta, che si inserisce all'interno di un contesto consolidato come quello dei Feu dla Madona, abbia ampliato l'offerta di eventi collaterali insieme alle proposte culturali e museali a Piazza e che sia stato apprezzato. Siamo consapevoli del fatto che ci siano ancora alcuni aspetti migliorabili, ma il bilancio non può che essere positivo".

Intanto Mondovì si prepara ad ospitare l'evento conclusivo dell'estate del Mo.Vì Festival.

"C'è grande attesa per il concerto di Bob Sinclair ai giardini del Belvedere, - conclude Terreno - Questo sarà idealmente l'appuntamento conclusivo dell'estate, in attesa degli eventi autunnali che vedranno anche il ritorno di 'Calici & Forchette' e la prima edizione del Gin Italy".

Dopo il successo dei concerti di Tony Effe ed Ernia, del Teenage dream party e dei grandi concerti del Mondovicino Outlet Village, Bob Sinclair chiuderà la stagione della musica monregalese con la serata in programma sabato 28 settembre ai giardini del Belvedere. Gli ultimi biglietti sono disponibili sul portale ticketsms.it