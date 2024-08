Bob Sinclar a Mondovì sabato 28 settembre

La grande estate monregalese si chiude con l’evento più glam dell’anno della provincia di Cuneo, sabato 28 settembre con il dj set di Bob Sinclar.

La serata “Sunset Vibes” trasformerà i giardini del Belvedere di Mondovì in una grande pista da ballo, in apertura dalle 19.30 con open act di Khenya, al secolo Khenya Rivera, dj tra le più apprezzate della scena di Ibiza.

Aperta la prevendita sul portale ticketsms.it con tre fasce di ingresso del costo di 25, 30 e 35 euro, senza consumazione. Per info e tavoli è possibile contattare il numero 334-922.46.26.

Dopo il successo dei concerti di Tony Effe ed Ernia, del Teenage dream party e dell’estate con i grandi concerti del Mondovicino Outlet Village, Movì Festival e Wake Up Music Events annunciano il grande ospite che chiuderà la stagione della musica monregalese: uno dei dj più amati e apprezzati della scena dance internazionale: Bob Sinclair.

Non ha bisogno di presentazioni Bob Sinclar, nome di battesimo Christophe Le Friant, produttore discografico francese, fondatore della casa discografica Yellow Productions, raggiunse la fama internazionale con la hit “Love Generation”, diventata un vero e proprio inno.

La fama di Bob Sinclar ha attraversato gli anni, le generazioni e i continenti riuscendo a cavalcare le tendenze musicali, fino al recente successo del remix della hit sanremese “Sinceramente” di Annalisa.

Il fondatore dell’associazione Wake Up Graziano Gabbio commenta: «La grande estate del Wake Up e la stagione musicale monregalese si chiuderanno con uno dei dj più celebri al mondo, quel Bob Sinclar capace di far ballare milioni di persone attraverso due decenni. Sarà la chiusura ideale di una grande stagione di eventi che ha visto la partecipazione di oltre 20 mila spettatori».

«Un evento di respiro internazionale che funge da passaggio di testimone ideale tra la programmazione estiva e quella autunnale. Siamo estremamente soddisfatti di questa prima edizione del Movi Festival che ha rivoluzionato l’estate monregalese amalgamando novità e tradizione e richiamando migliaia di giovani anche da fuori Regione. Bob Sinclar, allora, come testimone perfetto di una città che vuole guardare al futuro e al divertimento, senza dimenticare le tipicità culturali ed enogastronomiche che proprio i mesi autunnali contribuiranno ad evidenziare» hanno aggiunto il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e l’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno.







Il festival Wake Up è organizzato dall’associazione Wake Up con il patrocinio del comune di Mondovì e MoVì, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Crc e Fondazione Crt.